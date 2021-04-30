Лесов: благодаря ядерному оружию из РФ еще не сделали несколько десятков компактных Сербий

Украинский публицист Игорь Лесов в своем интервью изданию «Украина.Ру» обрисовал, какая бы незавидная судьба ждала Россию, если бы у нее не было ядерного оружия.

В беседе он отметил, что Москве даже не стоит соревноваться с НАТО по вооружению, так как она уступает блоку. Одни только Штаты на военные расходы в год тратят столько, сколько Россия за десять лет. Но ведь Альянс - это не только США, но еще и другие страны, у которых есть свои оборонные бюджеты. Следовательно, военный потенциал блока намного больше и РФ уступает сильно.

Ситуацию выравнивает только наличие ядерного вооружения.

Игорь Лесов выразил убеждение, что только благодаря такому оружию из РФ еще не сделали «несколько десятков компактных Сербий».

Однако угроза военного столкновения НАТО и России остается. Дабы избежать этого, Москва и Вашингтон должны перестать нарушать красные линии друг друга, резюмировал Лесов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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