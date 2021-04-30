Лесов: благодаря ядерному оружию из РФ еще не сделали несколько десятков компактных Сербий

Image 16+
Лесов: благодаря ядерному оружию из РФ еще не сделали несколько десятков компактных Сербий
В России

Украинский публицист Игорь Лесов в своем интервью изданию «Украина.Ру» обрисовал, какая бы незавидная судьба ждала Россию, если бы у нее не было ядерного оружия.

В беседе он отметил, что Москве даже не стоит соревноваться с НАТО по вооружению, так как она уступает блоку. Одни только Штаты на военные расходы в год тратят столько, сколько Россия за десять лет. Но ведь Альянс - это не только США, но еще и другие страны, у которых есть свои оборонные бюджеты. Следовательно, военный потенциал блока намного больше и РФ уступает сильно.


Ситуацию выравнивает только наличие ядерного вооружения.

Игорь Лесов выразил убеждение, что только благодаря такому оружию из РФ еще не сделали «несколько десятков компактных Сербий».

Однако угроза военного столкновения НАТО и России остается. Дабы избежать этого, Москва и Вашингтон должны перестать нарушать красные линии друг друга, резюмировал Лесов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Лесов: благодаря ядерному оружию из РФ еще не сделали несколько десятков компактных Сербий

Сегодня, 10:54

К "смерти" проекта "Навальный" привели иски Пригожина

Вчера, 23:04

Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов

28-04-2021, 14:30

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

28-04-2021, 09:10

Россиянам, которые проведут отпуск на родине, предложили увеличить отпуск

27-04-2021, 21:30

Десятки истребителей России переброшены в Крым

26-04-2021, 09:30

Российские боевые корабли начали блокаду морских портов Украины в Азовском и Черном морях

25-04-2021, 21:05

Dagens Nyheter: Население Юга России живет в ожидании войны с Украиной

24-04-2021, 14:50

Украина хочет установить границу с Россией в Азовском и Черном морях

23-04-2021, 23:45

Глава Карелии заявил, что дешевые тарифы на электроэнергию могут закончиться

23-04-2021, 23:10

Стрелков заявил о полной готовности России сдать Донбасс

23-04-2021, 07:50

Эксперты CIT: Россия сохраняет возможность быстрого развертывания войск у границы с Украиной

23-04-2021, 07:35

На границе с Херсонской областью, возможно, появится российский полевой лагерь

21-04-2021, 09:30

NI: РФ сделала Украине предупреждение по Донбассу

21-04-2021, 08:30

Зюганов допустил введение российских войск в Донбасс

20-04-2021, 21:55

В Киеве заявили, что через несколько недель Россия может открыто пойти войной на Украину

20-04-2021, 20:10

Депутат Госдумы Журавлев призвал ввести российские войска в Белоруссию

20-04-2021, 18:20

Полковник запаса: корабли НАТО стремятся в Черное море, чтобы отработать прицеливание по российским базам

20-04-2021, 14:15

ВС России заблокировали все подходы к Крыму с моря и с воздуха

20-04-2021, 09:30

Район проведения учений ВМФ России полностью закрыт для навигации

19-04-2021, 16:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО
  • 28-04-2021, 09:10

Неизвестный РЭБ-комплекс России на западе Крыма глушит самолеты и беспилотники НАТО

Военные России посредством неизвестного комплекса радиоэлектронной борьбы с успехом глушат самолеты и беспилотники стран НАТО, которые подлетают к

В Донбассе научились бороться с турецкими Bayraktar TB2 и американскими Global Hawk
  • Сегодня, 07:54

В Донбассе научились бороться с турецкими Bayraktar TB2 и американскими Global Hawk

Военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик разобрались, как можно противодействовать турецким и американским дронам.

РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2
  • Вчера, 09:35

РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2

Турция продолжает нарушать достигнутые с Россией соглашения по Идлибу. Несколько часов назад Анкара, которая, по некоторой информации, готовит

Флот ВМФ России взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию
  • 28-04-2021, 17:45

Флот ВМФ России взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию

Российский флот взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию. У Ирана и Израиля их долговременный конфликт то утихает, то вспыхивает с новой

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты «Калибр» с борта фрегата ВМФ РФ
  • Вчера, 16:25

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты «Калибр» с борта фрегата ВМФ РФ

В Сети опубликованы видеокадры, снятые с воздуха в ходе учений фрегата «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты

ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии
  • 28-04-2021, 12:35

ВКС РФ активно атакуют ИГИЛ в пустыне Сирии

Авиация ВКС РФ в Сирии активно атакует позиции Исламского Государства (террористическая организация, запрещена в России). Удары с воздуха наносятся

Новости партнеров
Новости партнеров
Украина и Турция договорились вместе отработать блокаду базы ВМФ России в Сирии
  • 28-04-2021, 09:20

Украина и Турция договорились вместе отработать блокаду базы ВМФ России в Сирии

Украина и Турция собрались проводить совместные учения по блокаде флота России у берегов Сирии. Эту «сенсационную» новость выдал ресурс, доверие к

Soha: Войска НАТО не сдвинулись с места несмотря на переброску армии РФ к западным границам
  • Вчера, 20:49

Soha: Войска НАТО не сдвинулись с места несмотря на переброску армии РФ к западным границам

Вьетнамское издание Soha рассказало о любопытной реакции НАТО на недавнюю экстренную переброску российских вооруженных сил к границам на юго-запад

Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов
  • 28-04-2021, 14:30

Перелет VIP-самолета ВКС РФ заинтересовал журналистов

Входящий в состав 223-го летного отряда Минобороны РФ самолет с салоном повышенной комфортности Ту-134АК привлек к себе внимание журналистов после

Не менее 70 единиц бронетехники ВС Украины вошли в Донбасс
  • Сегодня, 10:14

Не менее 70 единиц бронетехники ВС Украины вошли в Донбасс

Вооруженные силы Украины перебросили к линии разграничения на Донбассе не менее 70 единиц бронетехники. Как сообщает Avia.pro, ссылаясь на