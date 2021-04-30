Владлен Татарский: история с суданской базой – эпизод гибридной войны

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Владлен Татарский: история с суданской базой – эпизод гибридной войны
В Мире

По мнению писателя, Россия не должна упускать свой шанс на расширение влияния в регионе. 

Военный эксперт и писатель Владлен Татарский считает, что ситуация с российской базой в Судане – эпизод гибридной войны. Противостояния за зарубежные военные активы и влияние не новы для России и Запада и не раз случались в прошлом. Наличие военных баз, обеспечивающих влияние на всех континентах – показатель настоящей сверхдержавы, порождающий в том числе и конкуренцию между ними за контролируемые зоны.

«В российской истории было много эпизодов, когда мы приобретали военные базы, потом мы их теряли, приобретали снова… И такие эпизоды есть в истории любой сверхдержавы – Британии, Франции, США. Взять хотя бы американцев, у которых была база в Киргизии – сейчас ее там нет. Правда, в условиях гибридной войны, сегодня речь идет скорее о противостоянии разведок, противостоянии дипломатов и медиа». – заявил писатель. 

Он также отметил, что у России с Западом давняя история противостояния за влияние в Африке.

«В данном случае, речь идет о непростом регионе. Судан, Эфиопия, Сомали – там случались провалы еще советской разведки, и американской. Это нормально. Война – и гибридная тут ничем не отличается от обычной - состоит не только из побед, но и из тактических отступлений, и поражений» - добавил Татарский.


В то же время, военный эксперт уверен, что фейк о заморозке соглашения по строительству базы в Судане ни в коем случае не должен остаться без реакции Минобороны РФ, поскольку упускать столь важный опорный пункт в регионе, представляющем стратегический интерес, под давлением Запада было бы слабостью со стороны военного ведомства. Такой объект, помимо его практического значения, имеет еще и имиджевое – наличие военных баз в дальнем зарубежье позволит снова говорить о России как о великой державе. 

«Я оптимист, и я надеюсь, что наши додавят эту ситуацию с Суданом. Россия проводит экспансию в Африке, и опорный пункт на Красном море как нельзя лучше подходит для удобного логистического хаба, через который и будет проводиться усиление нашего присутствия на континенте. И если это понимаю я, то в Генштабе это должны осознавать не хуже меня. Россия не может себе позволить проиграть в данном противостоянии» - подчеркнул Татарский.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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