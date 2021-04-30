«Аль-Каида» пообещала Соединенным Штатам войну на всех фронтах

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) угрожает Соединенным Штатам «войной на всех фронтах». Об этом сообщил телеканал CNN, информация к которому поступила от двух представителей группировки, но не напрямую, а через посредника.

Журналисты обратили внимание на то, что члены группировки об общения со СМИ доныне отказывались - обходились своими ресурсами для пропаганды. Но теперь они изменили свою позицию и попытались донести до мира, что «Аль-Каида» (запрещена в России будет вести борьбу с Америкой до момента, «пока США не будут изгнаны из всего остального исламского мира».

Пол Круикшанк, эксперт по вопросам терроризма, допустил, что террористы «воодушевились» решением президента США Джо Байдена вывести американский военный контингент из Афганистана.

CNN также сообщает, что в «Аль-Каиде» обвинили движение «Талибан» (запрещено в РФ) в неискренности при даче обещания Вашингтону разорвать связи с террористической группировкой. По сути это может означать, что в основе договоренности войск из Афганистана - обман.

Символично, что заявление «Аль-Каиды» появилось перед десятой годовщиной со дня смерти Усамы бен Ладена - основателя этой террористической организации. В 2011 году в ночь на второе мая морские пехотинцы в его особняке в пакистанском Абботтабаде расправились с ним, с его сыном и тремя людьми из окружения главаря.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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