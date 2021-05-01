Турция готова предоставить Киргизии беспилотники «Bayraktar TB2» и РСЗО

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Турция готова предоставить Киргизии беспилотники «Bayraktar TB2» и РСЗО
В Мире

Анкара снова может вмешаться в конфликт между странами на постсоветском пространстве.

В Турции рассматривают возможность поставок Киргизии беспилотников Bayraktar TB2 и РСЗО, передает Аvia.pro. Информация об этом появилась в турецких СМИ.

Источник сообщил, что Анкара готова предоставить Киргизии любую требующуюся военную помощь в борьбе с Таджикистаном, если Бишкек в ней будет нуждаться.  

Действия Турции, отмечают эксперты, могут быть нацелены на то, чтобы лишить Россию еще одного союзника. Россия же вмешаться в конфликт между Таджикистаном и Киргизией не сможет, поскольку эти страны входят в ОДКБ.


Бишкек же, стремясь заполучить полный контроль над спорными территориями, может действительно обратиться за помощью к Турции. И, как отмечают эксперты, Анкара не упустит еще одной возможности разрекламировать свое вооружение. К тому же, это прекрасный повод чтобы найти новых союзников и ослабить позиции России.

Таджикистану союз Киргизии и Турции крайне невыгоден, поскольку противостоять турецкому вооружению   таджикистанские военные не смогут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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