Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом

Турция продолжает нарушать достигнутые с Россией соглашения по Идлибу. Несколько часов назад Анкара, которая, по некоторой информации, готовит
Военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик разобрались, как можно противодействовать турецким и американским дронам.
Анкара снова может вмешаться в конфликт между странами на постсоветском пространстве. В Турции рассматривают возможность поставок Киргизии
Российский флот взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию. У Ирана и Израиля их долговременный конфликт то утихает, то вспыхивает с новой
В Сети опубликованы видеокадры, снятые с воздуха в ходе учений фрегата «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты
ВКС России в Сирии на границе с Турцией в качестве помощи Анкаре применили против боевиков нечасто используемые фотоосветительные бомбы. Применялись
Вооруженные силы Украины перебросили к линии разграничения на Донбассе не менее 70 единиц бронетехники. Как сообщает Avia.pro, ссылаясь на
Авиация ВКС РФ в Сирии активно атакует позиции Исламского Государства (террористическая организация, запрещена в России). Удары с воздуха наносятся
Обстановка на северо-западе Сирии заметно ухудшилась. Бандформирования готовятся нанести мощный удар из зоны деэскалации Идлиб. ВКС России подняты в
Вьетнамское издание Soha рассказало о любопытной реакции НАТО на недавнюю экстренную переброску российских вооруженных сил к границам на юго-запад
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