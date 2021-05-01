Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом

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Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом
В Мире

Военный корабль ВМФ США «USCGC Hamilton» прикрылся от сопровождения российского гвардейского ракетного крейсера «Москва», для чего ушел под защиту турецкого фрегата в Черном море. Как только американский корабль береговой охраны вошел в акваторию Черного моря, его тут же принял под свою защиту фрегат Турции TCG Turgutreis (F-241), передает «Avia.pro».

По основной версии, уход американского военного корабля под защиту турецкого фрегата было вызвано преследованием российского крейсера «Москва» — эксперты предполагают, что Россия могла применить и боевую авиации в отношении корабля США, хотя доказательных подтверждений этому нет.

По информации экспертов телеграм-сообщества «Оперативная линия», на фоне появления в Чёрном море американского военного корабля, российская береговая охрана отправила навстречу «USCGC Hamilton» модернизированный ракетный крейсер «Москва», который должен был взять под сопровождение вторгнувшееся американское судно.


«Американский корабль Береговой охраны США USCGC Hamilton (WMSL 753) сразу же ушел под защиту фрегата Турции TCG Turgutreis (F-241). После этого корабль США и Турции выполнили ряд тактических упражнений, включая и обмен визитами вертолётов: турецкий Bell UH-1 Iroquois посетил борт американца, а американский MH-65 Dolphin осуществлял посадку на борт турецкий», - указали эксперт телеграм-канала.

Специалисты отмечают, что данное событие является как минимум нестандартным для американского корабля и турецкого фрегата — ведь известно, что на данный момент Вашингтон и Анкара находятся на стадии полного разрыва взаимоотношений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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