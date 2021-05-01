Военный эксперт Чмут заявил, что из ста российских «Калибров» 20 до Украины не долетит

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Военный эксперт Чмут заявил, что из ста российских «Калибров» 20 до Украины не долетит
Украина

Неудачный запуск крылатой ракеты «Калибр» с российского корабля «Маршал Шапошников» вызвал радость в Киеве. Но украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил о некоторых нюансах, от которых  военное руководство в  Киеве  явно будет не в восторге. Он сообщили о том, что Россия располагает довольно большим количеством этих боеприпасов, что  для Украины небезопасно.

Чмут заявил, что не все «Калибры» долетят до Украины в случае войны с Россией, но 50 или 80 долетят точно. То есть, едва ли можно  будет спастись  разговорами о том, что запуски иногда срываются.


Также не поможет Украине и тот факт, что «Калибры» по мощи уступают американским ракетами. Как  подчеркивает Чмут, Украине легче  не станет от того, что эта ракета не лучше американской, и то, что США могут ее перехватывать, пишет SM.news.

Между тем украинские ВМС располагают только одним ракетным комплексом «Оса» на единственном боевом корабле, который может пойти на списание. Теоретически ракету комплекса «Искандер» способен перехватить ЗРК С-300В1, стоящий на вооружении ВСУ, но на практике этого никто не проверял, замечает эксперт. Более того, зенитных комплексов С-300 у Украины немного, считает  Чмут.

В этой связи эксперт делает вывод о том,  что радоваться из-за одного провалившегося запуска не стоит. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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