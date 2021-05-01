Военный эксперт Чмут заявил, что из ста российских «Калибров» 20 до Украины не долетит

Турция продолжает нарушать достигнутые с Россией соглашения по Идлибу. Несколько часов назад Анкара, которая, по некоторой информации, готовит
Военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик разобрались, как можно противодействовать турецким и американским дронам.
Анкара снова может вмешаться в конфликт между странами на постсоветском пространстве. В Турции рассматривают возможность поставок Киргизии
Неудачный запуск крылатой ракеты «Калибр» с российского корабля «Маршал Шапошников» вызвал радость в Киеве. Но украинский военный эксперт Тарас Чмут
В Сети опубликованы видеокадры, снятые с воздуха в ходе учений фрегата «Маршал Шапошников», который после модернизации получил крылатые ракеты
ВКС России в Сирии на границе с Турцией в качестве помощи Анкаре применили против боевиков нечасто используемые фотоосветительные бомбы. Применялись
В сети появились видеокадры применения российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс» против американского тяжелого танка M1
Военный корабль ВМФ США «USCGC Hamilton» прикрылся от сопровождения российского гвардейского ракетного крейсера «Москва», для чего ушел под защиту
Вооруженные силы Украины перебросили к линии разграничения на Донбассе не менее 70 единиц бронетехники. Как сообщает Avia.pro, ссылаясь на
Обстановка на северо-западе Сирии заметно ухудшилась. Бандформирования готовятся нанести мощный удар из зоны деэскалации Идлиб. ВКС России подняты в
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