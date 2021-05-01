Опубликовано видео уничтожения американского танка «Abrams» российским ПТРК «Конкурс»

В сети появились видеокадры применения российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс» против американского тяжелого танка M1 «Abrams». Ракета российского производства превратила американскую боевую машину в огромный огненный шар, а горящие обломки брони танка разлетелись на несколько десятков метров. Примечательно, что США заявляли о том, что «Abrams» неуязвим перед российским вооружением.

В кадрах члены движения «Ансар Аллах» атакуют танк M1 «Abrams», находящийся на вооружении сил Саудовской Аравии. Несмотря на то, что позиции йеменских повстанцев находились на большом расстоянии, ракета за несколько мгновений превратила танк в пылающий кусок металла, пишет АвиаПро.

Эксперты делают вывод: Россия научилась создавать продвинутое вооружение, которое эффективно против западной техники. Заметим, что российские противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», по сравнению с западными аналогами, безотказны и отличаются небольшой стоимостью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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