Шведы предрекли своей стране капитуляцию за пару часов в случае войны с Россией

Автор шведского издания Barometern Андерс Яркевич считает, что армия Швеции продержится считанные часы в случае войны с Россией.

По мнению автора статьи, Швеция вслед за Данией и Норвегией должна скорее вступить в НАТО, чтобы оградить себя от нападения России. Как пишет автор публикации, гитлеровской Германии понадобилось всего лишь три с половиной часа, чтобы захватить датчан. А России хватит еще меньше времени, считает Яркевич.

Швеция будет парализована, а население - шокировано после десяти-пятнадцати ударов из тактического ядерного вооружения по нескольким крупным городам королевства, зданию правительства и базам, где находится военное руководство, пишет Яркевич.

Согласно расчетам военного руководства, Швеция капитулирует уже через одну-две недели. И хотя парламент страны увеличил военный бюджет, это не может изменить ситуацию кардинальным образом, пишет inosmi.ru . Чтобы вернуть себе мощь, Швеции потребуется от пяти до десяти лет, считает Яркевич.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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