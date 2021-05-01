Поптодорова: слабость болгарского народа заключается в безоговорочной вере в то, что Россия — это высшее благо

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Поптодорова: слабость болгарского народа заключается в безоговорочной вере в то, что Россия — это высшее благо
В Мире

Решение болгарского МИД о высылке российских дипломатов слишком скромное. Такое мнение высказала вице-президент Atlantic Club Елена Поптодорова. Она также заявила, что надо было действовать жестче. Поптодорова считает, что болгарская сторона опоздала с реакцией после отравления Сергея Скрипаля. Она подчеркнула, что дипломатов будут преследовать до тех пор, пока на это есть причина. Вице-президент Atlantic Club считает, что в отношениях с Россией стоит установить защитные границы и через них поддерживать с ней диалог. Москва пользуется уязвимостью Болгарии. Поптодорова считает, что слабость болгарского народа заключается в безоговорочной вере в то, что Россия — это высшее благо. 

Поптодорова упомянула, что в МИД Болгарии заявили, что на встрече с послом России призвали российских дипломатов прекратить совершать действия, которые противоречат Венской конвенции. За день до встречи прокуратура заявила, что подозревает шестерых российских граждан в организации взрывов на военных складах и производственных объектах Болгарии. На что в МИД РФ ответили, что Москва готова оказать содействие болгарским властям, пишет ИноСМИ со ссылкой на Dir.Bg. На высказывания вице-президента Atlantic Club отреагировали болгарские читатели. Они пристыдили Поптодорову за ее слова и напомнили ей, что Россия продает  Болгарии газ, водку и реакторы почти даром.

Также читатели упомянули, что Поптодорова имела тесные связи с Петром Младеновым, генеральным секретарем ЦК БКП 1989-1990, а ее муж был сотрудником болгарского КГБ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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