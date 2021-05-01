Возможные нарушения на пищеблоке школы №601 сняли на видео

Представители комбината «Фирма Флоридан» обратили внимание на фейковые группы, которые копируют группу предприятия в соцсетях. Они назвали это «информационной атакой» против компании. Однако фирма воздержалась от комментариев по поводу содержимого видео, опубликованного в одном из пабликов.

Журналисты проверили наличие поддельных групп. В соцсети «ВКонтакте» действительно есть несколько сообществ, похожих на официальный паблик «Фирмы Флоридан». В одном из них размещено видео, на котором зафиксировано нарушением санитарных норм предположительно в школе № 601 Приморского района. Других подробностей о видеоролике нет.

Сообщается , что Поставщиком питания данного учебного заведения является «Фирма Флоридан». Комбинат работает с этой школой с 2018 года. На видео одна из сотрудниц пищеблока готовит еду без перчаток. СанПиН допускает такое, если потом пища подвергается термической обработке. Но тут возможно другое нарушение – при приготовлении блюд сотрудники должны снимать ювелирные украшения и часы. Данное требование здесь нарушено – женщина кольцо не сняла. Где и когда было снято виде доподлинно неизвестно, издание «Ньюсинфо» пишет , что на кадрах сотрудница столовой школы № 601 Приморского района.

Представители комбината факт публикации видео не прокомментировали, но заявили о намерении добиться блокировки фейковых пабликов. Ранее СМИ писали о «Фирме Флоридан» в контексте с ботами в Сети . Также издание GLAVNY.TV сообщало о том, что компания работает над положительным образом и видимость общественной поддержки может создаваться силами сотрудниками компании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей