Возможные нарушения на пищеблоке школы №601 сняли на видео

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Возможные нарушения на пищеблоке школы №601 сняли на видео
Санкт-Петербург
Фото: Скриншот с видео из vk.com

Представители комбината «Фирма Флоридан» обратили внимание на фейковые группы, которые копируют группу предприятия в соцсетях. Они назвали это «информационной атакой» против компании. Однако фирма воздержалась от комментариев по поводу содержимого видео, опубликованного в одном из пабликов.

Журналисты проверили наличие поддельных групп. В соцсети «ВКонтакте» действительно есть несколько сообществ, похожих на официальный паблик «Фирмы Флоридан». В одном из них размещено видео, на котором зафиксировано нарушением санитарных норм предположительно в школе № 601 Приморского района. Других подробностей о видеоролике нет.

Фото: vk.com

Сообщается, что Поставщиком питания данного учебного заведения является «Фирма Флоридан». Комбинат работает с этой школой с 2018 года. На видео одна из сотрудниц пищеблока готовит еду без перчаток. СанПиН допускает такое, если потом пища подвергается термической обработке. Но тут возможно другое нарушение – при приготовлении блюд сотрудники должны снимать ювелирные украшения и часы. Данное требование здесь нарушено – женщина кольцо не сняла. Где и когда было снято виде доподлинно неизвестно, издание «Ньюсинфо» пишет, что на кадрах сотрудница столовой школы № 601 Приморского района.

Представители комбината факт публикации видео не прокомментировали, но заявили о намерении добиться блокировки фейковых пабликов. Ранее СМИ писали о «Фирме Флоридан» в контексте с ботами в Сети. Также издание GLAVNY.TV сообщало о том, что компания работает над положительным образом и видимость общественной поддержки может создаваться силами сотрудниками компании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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