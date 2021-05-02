Белый дом раскрыл принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

Белый дом в рамках закона о свободе информации (FOIA) предоставил информацию о правилах нанесения ударов вне боевых зон на территориях других стран, принятые президентом США Дональдом Трампом.

В 2017 году Трамп внес в них ряд изменений, которые были засекречены. Но «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) вместе с газетой The New York Times через суд добивались раскрытия данных материалов правительством, передает ТАСС .

Так, в правилах за 2017 год говорится о том, что приоритет в операциях против террористов сделан на их захват а не уничтожение, чтобы в дальнейшем можно было поучить информацию о всей террористической сетке.

Также в тексте документа указано, что операции должны проводиться с нулевым или минимальным риском для гражданских лиц. Принимать решение о проведении операций против террористических целей администрация США может только в случае, если они соответствуют внутреннему и международному праву и позволят предотвратить атаки против гражданских лиц.

В Белом доме ранее заявили о том, что президент США Джо Байден согласен с необходимостью обновить политику использования военной силы за рубежом. В частности, президент США может отдавать распоряжение о применении военной силы за рубежом, уведомив Конгресс. Конгресс же обладает правом оглашать войну другой стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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