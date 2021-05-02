В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий

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В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий
Украина

Наблюдатели, которые регулярно мониторят обстановку на Донбассе, отмечают: ополченцы ЛДНР перебросили к линии разграничения порядка 650 танков. По их подсчетам, это в полтора раза больше, чем имеют на своем вооружении ВСУ. Говорится и о другом переброшенном в регион вооружении. Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на вьетнамский Soha.

По данным издания, объединённые силы ЛДНР на сегодняшний день располагают 650 танками, 1300 бронемашинами и 500 артиллерийскими орудиями. Возникает вопрос, каким образом у армий небольших республик могло оказаться такое огромное количество тяжелый бронемашин? Как бы там ни было, такой арсенал позволяет ополченцам Донбасса разгромить ВСУ и даже двинуться при желании на Киев.


«Вооруженные силы Донецка и Луганска теперь представляют собой две мощных сухопутных армии, которые полностью независимы друг от друга и строго сгруппированы по правилам российской армии. Силы Донецка - чуть больше, остальные - Луганщины, чуть меньше. По словам наблюдателей, в их распоряжении 650 танков, 1300 бронемашин, 500 пушек и около 260 средств реактивных артиллерийских систем, в том числе «Град» и «Смерч». Для сравнения: у украинских военных сейчас 450 боеспособных танков, что в 1,5 раза меньше», - сравнили вьетнамские авторы боевой арсенал конфликтующих сторон.

Эксперты практически едины в своем мнении: от наступления украинскую армию сдерживают именно резко возросшие и превосходящие ВСУ силы ЛДНР. А если к вдруг вспыхнувшей войне подключиться и Россия, Киев проиграет в этом регионе в считанные дни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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