Вертолет Ми-24 ВВС Таджикистана нанес ракетный удар по селу в Киргизии

В ходе вооружённого конфликта на линии разграничения между Таджикистаном и Киргизией были использованы боевые вертолеты Таджикистана. Причем удары наносились по мирному населению Киргизии. Указано, что инцидент произошел 30 апреля, когда стало известно об обоюдном желании сторон отвести своё вооружение. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргыстан».

Как уточнили в издании, в их распоряжение попало документальное подтверждение обстрела гражданских объектов - видеоматериалы.

Так, ВВС Таджикистана с помощью ударных вертолетов Ми-24 серией ударов расстреляли киргизскую территорию, причем одна из ракет угодила в жилой сельский дом. По счастливой случайности жертв удалось избежать: она не разорвалась.

«Неуправляемая авиационная ракета С-5, которая, по информации киргизской стороны, была выпущена ударным вертолётом Ми-24 ВС Таджикистана в ходе недавней эскалации на границе двух стран. Судя по фото, НАР мог иметь осколочно-кумулятивную боевую часть. Ракета ударила в жилой дом, не сработала (возможно, неисправность взрывателя), но стала первым подтверждением боевого применения воздушных средств поражения во время событий 29-30 апреля», - цитирует портал свой источник.

Интересно, что еще один снаряд обнаружен на улице. Официальные лица Таджикистана пока никак не комментируют атаку населенных пунктов своих противников. В то же время на фоне начавшегося разведения сил на границе двух республик еще слышны перестрелки в приграничных районах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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