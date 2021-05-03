Экс-глава Минобороны: Россия может вторгнуться на Украину для решения проблемы с водой в Крыму

Бывший министр обороны Украины, генерал Евгений Марчук уверен, что Россия может вторгнуться в Украину для решения проблемы с водой в Крыму.

Он в комментарии украинским журналистам заявил о том, что до сих пор видит угрозу захвата РФ Северокрымского канала, передает Главред . По его мнению, Россия не отказалась от идеи обеспечить подачу воды в Крым с Днепра. Поэтому, несмотря на отвод части сил с Крымского полуострова, не исключает возможности проведения Россией операции по захвату украинской территории.

«Вот сейчас, когда они проведут все анализы, увидят, что заглохла такая серьезная реакция на их военное поведение у границ Украины, они могут сделать какой-то проход для того, чтобы открыть воду», - прогнозирует Марчук.

Но как он отметил, бессмысленно отправлять военных, чтобы они разрушили дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым. России придется удерживать захваченные территории, поэтому вряд ли захват канала будет разовой операцией.

Поэтому Украине придется сделать многое, чтобы не допустить захвата своих земель, уверен Марчук.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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