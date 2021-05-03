Экс-глава Минобороны: Россия может вторгнуться на Украину для решения проблемы с водой в Крыму

Неудачный запуск крылатой ракеты «Калибр» с российского корабля «Маршал Шапошников» вызвал радость в Киеве. Но украинский военный эксперт Тарас Чмут
Корабли НАТО направляются в сторону Крыма, а также к российским базам в Сирии. Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что возглавил группировку
Анкара снова может вмешаться в конфликт между странами на постсоветском пространстве. В Турции рассматривают возможность поставок Киргизии
Военный корабль ВМФ США «USCGC Hamilton» прикрылся от сопровождения российского гвардейского ракетного крейсера «Москва», для чего ушел под защиту
ВКС России в Сирии на границе с Турцией в качестве помощи Анкаре применили против боевиков нечасто используемые фотоосветительные бомбы. Применялись
В сети появились видеокадры применения российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс» против американского тяжелого танка M1
Наблюдатели, которые регулярно мониторят обстановку на Донбассе, отмечают: ополченцы ЛДНР перебросили к линии разграничения порядка 650 танков. По их
В последнюю неделю СМИ смакуют выдвинутые Чехией и Болгарией обвинения российских спецслужб в подрыве складов с боеприпасами, предназначенными для
Центральной Азии предрекают «второй Карабах». Внешнее влияние в нестабильном азиатском регионе, по мнению экспертов, сделали новую войну у российских
Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) угрожает Соединенным Штатам «войной на всех фронтах». Об этом сообщил телеканал CNN,
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