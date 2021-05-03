Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные опергруппы, в том числе многодоменное оперативное подразделение Multi-DomainTask Force, которое способно ликвидировать российские ЗРК С-300 и С-400, а также высокоточные тактические ракеты.

Таким образом, НАТО продолжает стягивать свои силы к российским границам. В Вашингтоне объяснили эти действия необходимостью оказания «противодействия агрессии Кремля».

Руководство НАТО обеспокоено Калининградской областью, где сосредоточено значительное количество различных ЗРК. Как заявили в Пентагоне, Москва создала здесь одну из «зон запрета доступа». В США считают, что эта территория защищена от вмешательства извне мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, дальнобойными береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, а также современными средствами РЭБ. В случае столкновения армии западные страны понесут в этой зоне неоправданно высокие потери.

Калининградскую зону удастся подавить, если НАТО задействует весь свой потенциал, а Россия не станет применять тактическое ядерное оружие.

Американские генералы знают, что Россия, которая на западных границах обладает численным преимуществом над НАТО, может оперативно стянуть в регион значительно больше войск. Также они признают, что Россия лучше подготовлена к вооруженному конфликту, пишет РИА Новости .

Заметим, что военные приготовления Североатлантического альянса прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сообщил, что Москва наблюдает за перемещениями войск НАТО вблизи российских границ. Он дал понять, что Россия располагает всеми средствами, чтобы ответить на агрессивные действия Альянса. Так, Москва провела масштабную проверку боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Также на западные рубежи страны были переброшены две общевойсковые армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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