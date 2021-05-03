Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM).

Эти ракеты были разработаны в Норвегии и используются странами НАТО. В частности, они есть на вооружении ВМС США. Польша же получает их с 2013 года. Особенностью этих ракет является то, что их можно размещать как на кораблях, так и на берегу. Для развертывания на побережье Балтики Польша и выбрала NSM наземного дислоцирования.





Ранее сообщалось, что ракеты NSM могут поражать цели на расстоянии до 200 км. Украинские эксперты тут же заявили, что ракеты, размещенные Польшей на балтийском побережье, будут «сдерживать Россию на Балтике». Также они полагают, что развертывание ударных комплексов «Нептун» на черноморском побережье будет сдерживать Россию в Черном море.

По мнению украинских аналитиков, Россия угрожает безопасности в Черном море, расшатывая преднамеренно ситуацию и диктуя свои условия судоходства, в том числе препятствуя использованию Керченского пролива судами других стран, следующим в украинские порты на Азовском море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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