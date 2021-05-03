В Петербурге с 1 мая МРОТ вырос до 19 тысяч рублей

В Северной столице подняли минимальный размер оплаты труда. Теперь он достиг 19190 рублей. Но это не предел, осенью текущего года МРОТ подрастет еще на 450 рублей.

Власти Санкт-Петербурга уже подписали соответствующий документ.

Весть, безусловно, радостная, но с точки зрения экономики особенных изменений народ не почувствует, ведь в "формально-реальном выражении ничего не поменяется, потому что изменения произошли на уровне инфляции", заявил российский экономист.

Правда доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук отметил, инфляция у всех своя. И для тех, кто является постоянным потребителем подорожавших сегодня товаров и услуг, собственная инфляция может составить и 10% и все 20%.

По мнению эксперта, новый МРОТ нельзя считать достаточным, чтобы люди с низким уровнем доходов почувствовали себя свободнее. Их заработок все равно продолжит уменьшаться на фоне роста цен.

И в обозримом будущем существенных изменений ждать не стоит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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