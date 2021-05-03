В Петербурге с 1 мая МРОТ вырос до 19 тысяч рублей

Image 16+
В Петербурге с 1 мая МРОТ вырос до 19 тысяч рублей
Санкт-Петербург

В Северной столице подняли минимальный размер оплаты труда. Теперь он достиг 19190 рублей. Но это не предел, осенью текущего года МРОТ подрастет еще на 450 рублей.

Власти Санкт-Петербурга уже подписали соответствующий документ.

Весть, безусловно, радостная, но с точки зрения экономики особенных изменений народ не почувствует, ведь в "формально-реальном выражении ничего не поменяется, потому что изменения произошли на уровне инфляции", заявил российский экономист.

Правда доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук отметил, инфляция у всех своя. И для тех, кто является постоянным потребителем подорожавших сегодня товаров и услуг, собственная инфляция может составить и 10% и все 20%.

По мнению эксперта, новый МРОТ нельзя считать достаточным, чтобы люди с низким уровнем доходов почувствовали себя свободнее. Их заработок все равно продолжит уменьшаться на фоне роста цен.

И в обозримом будущем существенных изменений ждать не стоит.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Возможные нарушения на пищеблоке школы №601 сняли на видео

1-05-2021, 19:14

Губернатор Петербурга пообещал провести Парад Победы, День города, «Алые паруса» и концерт к «Евро-2020»

30-04-2021, 08:44

Родителям дали подробную инструкцию по проверке школьных столовых

28-04-2021, 19:00

В Петербурге стартует поквартирная вакцинация от COVID-19

26-04-2021, 22:10

Участие родителей в контроле питания оказалось наиболее актуальным для детских садов

25-04-2021, 18:30

В торговых сетях Петербурга семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу

24-04-2021, 07:35

Петербургский Роспотребнадзор рассказал, как праздновать Пасху безопасно

23-04-2021, 21:40

Партнерству Петербурга и Дрездена в этом году исполняется 60 лет

23-04-2021, 12:40

Владелец Animals советует петербургским коллегам-рестораторам не бояться судов с Роспотребнадзором

22-04-2021, 18:05

Баланс работы и жизни в эпоху перемен обсудят на Молодежном форуме труда в СПбГУ

22-04-2021, 13:50

Голикова рассказала об ужесточении ответственности за нарушение норм СанПиН

21-04-2021, 17:45

Полиция провела масштабный рейд по ночным барам Петербурга

20-04-2021, 14:30

Пищевое производство «КСП Красносельский» вновь открылось по решению суда

20-04-2021, 13:15

Почти полмиллиона цветов украсят Санкт-Петербург в преддверии ПМЭФ и ЕВРО-2020

20-04-2021, 10:30

Родители школьников поддержали «КСП Красносельский» на пресс-конференции 19 апреля

19-04-2021, 19:30

После обращения в МВД одного из сотрудников на "Артис" могут завести уголовное дело

19-04-2021, 17:05

Сотрудники «КСП Красносельский» расскажут журналистам о давлении Роспотребнадзора

18-04-2021, 13:15

Почти полмиллиона петербуржцев привились от коронавируса

17-04-2021, 22:22

«Артис-детское питание» проводит качественную работу, несмотря на скандалы в сфере питания Петербурга

17-04-2021, 21:40

РПН Петербурга может обслуживать личные интересы Серова и Башкетовой

15-04-2021, 22:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный эксперт Чмут заявил, что из ста российских «Калибров» 20 до Украины не долетит
  • 1-05-2021, 13:49

Военный эксперт Чмут заявил, что из ста российских «Калибров» 20 до Украины не долетит

Неудачный запуск крылатой ракеты «Калибр» с российского корабля «Маршал Шапошников» вызвал радость в Киеве. Но украинский военный эксперт Тарас Чмут

В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35
  • Вчера, 09:14

В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35

Корабли НАТО направляются в сторону Крыма, а также к российским базам в Сирии. Информационный ресурс Аvia.pro сообщает, что возглавил группировку

Турция готова предоставить Киргизии беспилотники «Bayraktar TB2» и РСЗО
  • 1-05-2021, 09:19

Турция готова предоставить Киргизии беспилотники «Bayraktar TB2» и РСЗО

Анкара снова может вмешаться в конфликт между странами на постсоветском пространстве. В Турции рассматривают возможность поставок Киргизии

Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом
  • 1-05-2021, 11:39

Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом

Военный корабль ВМФ США «USCGC Hamilton» прикрылся от сопровождения российского гвардейского ракетного крейсера «Москва», для чего ушел под защиту

ВКС РФ в Сирии на границе с Турцией дезориентировали и ослепили боевиков ФОТАБами
  • 30-04-2021, 18:39

ВКС РФ в Сирии на границе с Турцией дезориентировали и ослепили боевиков ФОТАБами

ВКС России в Сирии на границе с Турцией в качестве помощи Анкаре применили против боевиков нечасто используемые фотоосветительные бомбы. Применялись

Опубликовано видео уничтожения американского танка «Abrams» российским ПТРК «Конкурс»
  • 1-05-2021, 13:59

Опубликовано видео уничтожения американского танка «Abrams» российским ПТРК «Конкурс»

В сети появились видеокадры применения российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс» против американского тяжелого танка M1

Новости партнеров
Новости партнеров
В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий
  • Вчера, 12:14

В ЛДНР насчитали 650 танков, 1300 бронемашин и 500 артиллерийских орудий

Наблюдатели, которые регулярно мониторят обстановку на Донбассе, отмечают: ополченцы ЛДНР перебросили к линии разграничения порядка 650 танков. По их

Болгария и Чехия продали Сирии и Йемену вооружений на 2 млрд евро
  • 30-04-2021, 22:34

Болгария и Чехия продали Сирии и Йемену вооружений на 2 млрд евро

В последнюю неделю СМИ смакуют выдвинутые Чехией и Болгарией обвинения российских спецслужб в подрыве складов с боеприпасами, предназначенными для

В конфликте Таджикистана и Киргизии просматривается турецко-иранский след
  • 1-05-2021, 21:09

В конфликте Таджикистана и Киргизии просматривается турецко-иранский след

Центральной Азии предрекают «второй Карабах». Внешнее влияние в нестабильном азиатском регионе, по мнению экспертов, сделали новую войну у российских

«Аль-Каида» пообещала Соединенным Штатам войну на всех фронтах
  • 30-04-2021, 21:24

«Аль-Каида» пообещала Соединенным Штатам войну на всех фронтах

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) угрожает Соединенным Штатам «войной на всех фронтах». Об этом сообщил телеканал CNN,