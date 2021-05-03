Экс-сенатор Клинцевич объяснил причины возникновения фейка о базе ВМФ РФ в Судане

Российский политик Франц Клинцевич выразил уверенность, что фейк о базе российского флота в Судане является попыткой сдержать рост влияния России в Африке.

Бывший сенатор Совфеда отреагировал на появившиеся недавно сообщения в некоторых прозападных СМИ о якобы замороженном соглашении между Москвой и Хартумом касательно создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на берегу Красного моря.

Посольство России в Судане оперативно опровергло фейковые заявления в прессе. МИД восточноафриканской страны также подтвердил отсутствие каких-либо «заморозок».

«В Судане ничего не остановили. Это попытка интриги», — объяснил Клинцевич появление недостоверных слухов в прессе.

Экс-сенатор напомнил, что против России ведется информационно-психологическая война, поэтому в происходящем нет ничего удивительного.

«Это новая стратегия, которая появилась в мире. Возникшие фейки — это тренировка, проверка. Мы должны привыкнуть, что такое будет постоянно», — отметил политик.

Провокация на страницах прозападных СМИ направлена на разрушение дружественных связей между Москвой и Хартумом. Издания воспользовались тем фактом, что Россия и Судан еще не придали соглашению официального статуса, чтобы распространить дезинформацию.

Однако Клинцевич уверен, что у России достаточно сил и средств, чтобы ответить на выпады со стороны Запада.

«У нас хватает территории, мы не боимся выйти в океаны, у нас современное оружие. Сегодня нет таких сил и стран, которые эти вещи не учитывают. Надо им сказать — господа, пишите спокойно, у нас все хорошо, если что, мы ответим. Не хотелось, чтобы вы это почувствовали, особенно на африканском континенте», — резюмировал политик.

Указ о создании пункта МТО в Порт-Судане подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года. Согласно договоренности, предполагается возможность размещения на объекте до четырех военных кораблей и 300 человек личного состава.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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