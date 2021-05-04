Перекрывшая воду в Крым дамба под угрозой разрушения

Дамба, установленная Украиной на Северо-Крымском канале, находится в аварийном состоянии.

Появилась информация о том, что укреплений на дамбе нет, а рычаги управления затворами не установлены. К тому же на объекте нет электричества.

Эта дамба обошлась Украине в 35 млн гривен, но до конца она так и не построена. Поэтому выполнять свою функцию данный объект не может, отмечают эксперты.

Начальник отдела водопользования Северо-Крымского канала Наталья Тарапун не исключает, что дамба может не выдержать напора воды, поэтому важно, чтобы ее обследовали специалисты и дали заключение, касательно того, может ли она эксплуатироваться.

«С одной стороны идет размыв. Дожди идут, они размывается. Эта сторона никак не закреплена - это раз. Нет рычагов управления затворами, нет электричества на ней», - отметила Тарапун.

Поэтому сейчас можно говорить о том, что единственным барьером на пути днепровской воды остается временный насып, возведенный на 16 км выше по течению канала. Его еще в 2013 году построили херсонские фермеры и состоит он в основном из мешков, заполненных песком. Как долго он простоит, непонятно, но уже сейчас вода начала сочиться сквозь это заграждение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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