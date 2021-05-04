Мозамбикский пролив стал опасным для танкеров из-за активности ИГ в Кабу-Делгаду

Укрепление позиций «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ) на территории Мозамбика угрожает безопасности торговых судов, которые проходят в прибрежной зоне африканской страны.

Расположенный на юго-восточном побережье Мозамбик страдает от активизации боевиков ИГ. Бандформирования не ограничиваются нападениями на местных жителей и набегами на населенные пункты. Недавно под контролем боевиков оказался город Пальма в провинции Кабу-Делгаду.

Местные вооруженные силы не в состоянии справиться с вооруженными группировками, которые за последнее время обзавелись автоматами и автомобильной техникой. Теперь бандформирования представляют из себя грозную силу, способную захватывать целые поселения.

Террористическая активность в Мозамбике вызывает небезосновательную озабоченность транспортных компаний и судовладельцев, которые зависят от транспортного коридора, пролегающего через Мозамбикский пролив. По оценкам специалистов, здесь проходит около 30% общемирового объема танкерных перевозок.

Обострившаяся ситуация в прибрежном государстве вынуждает страховые компании повышать ставки при прохождении судов через пролив. Это ведет к росту стоимости перевозок и негативно отражается на конечной цене грузов.

Власти африканского государства оказались неготовыми к борьбе с укрепившимися вооруженными бандформированиями. Попытки повлиять на ситуацию предпринимались в 2019 году. Тогда на помощь местным силовикам призвали внешние силы, среди которых была «ЧВК Вагнера». Россияне смогли в кратчайшие сроки освободить ключевые населенные пункты на севере страны, после чего по неизвестным причинам покинули территорию Мозамбика. Вскоре после этого боевики вернулись на свои позиции, возобновив атаки на местных жителей и набеги на поселения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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