Великобритания пригрозила ударить по Сирии истребителями F-35, повторив атаку 2018 года.

В Минобороны Великобритании намерены атаковать территорию Сирии, задействовав при этом авианосец Queen Elizabeth, с борта которого сойдут британские и американские истребители F-35 в количестве 18 единиц. Таким образом, Великобритания собирается повторить действия британских, американских и французских военных 2018 года с той лишь разницей, что, как утверждают британские политики, удары будут наноситься против членов «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая в России). Об этом сообщает Avia.pro.

«Самолеты F-35B Lightning нанесут мощный удар по «Исламскому государству» и помогут помешать им восстановить плацдарм в Ираке. Это яркий пример того, как вооруженные силы Великобритании вместе с нашими союзниками выступают вперед, чтобы противостоять постоянным угрозам во всем мире. Великобритания в действии... Это совместное развертывание Королевских военно-воздушных сил и Королевского военно-морского флота, цель которого - противостоять постоянным угрозам во всем мире и внести значительный вклад в глобальную безопасность. Самолеты F-35B Lightning, которые будут эксплуатироваться с HMS Queen Elizabeth на протяжении всего развертывания, внесут значительный вклад в уничтожение «Исламского государства», - цитирует издание официальный сайт британского правительства министра ВС Джеймса Хеппи.

Однако ряд экспертов уже высказал свое мнение по поводу истинной цели атаки: по их словам, удар планируется нанести по сирийским и иранским силам. В связи с этим развернутые в Сирии российские средства ПВО будут мониторить передвижения истребителей F-35.

«Дамаску и Москве откровенно плевать, против кого собирается воевать Лондон - это сирийская территория, и пока Сирия не даст на это официальное разрешение, а после событий 2018 года этого явно не стоит ожидать, никто не даст британским и американским самолётам летать над подконтрольной САА и России территорией Сирии, если, конечно, F-35 не хотят познакомиться с российскими Су-35 и куда «менее разговорчивыми» С-400, бьющими без промаха даже по «стелсам», - заявил аналитик издания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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