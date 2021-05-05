Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры

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Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры
В России

Обнаружено предполагаемое место развертывание российских ядерных подводных беспилотников «Посейдон», пишет АвиаПро.

Зарубежные СМИ растиражировали спутниковые снимки, на которых запечатлена российская военная база на Земле Александры. Предполагается, что именно там будут располагаться подводные ядерные торпеды «Посейдон», которые также известны под рабочим названием «Статус-6».

Спутниковые снимки космической компании Maxar обнародовал телеканал CNN. На них видны строящиеся подземные помещения, которые, по всей видимости, предназначены для хранения торпед. Также на снимках можно рассмотреть военные самолеты, в том числе бомбардировщики, а также новые радиолокационные системы.

Место развертывания - Земля Александры - можно назвать идеальным. Хотя бы потому, что можно одновременно держать «под прицелом» и территорию Европы, и США, и Канаду. Помощник госсекретаря США по международной безопасности ранее заявил, что «Посейдон» может быть использован для «затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами».

«Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил CNN: «Русские явно бросают военный вызов в Арктике. Это имеет значение для Вашингтона и его союзников хотя бы потому, что создается возможность демонстрировать мощь до Северной Атлантики», - пишет британская «The Sun».

Отмечается, что 20 марта Россия дала старт военным маневрам близ Земли Александры, острова на архипелаге Земля Франца-Иосифа. По данным зарубежной прессы, в планах провести не менее 40 отдельных учений.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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