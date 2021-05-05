Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете

Если Франция косвенно захочет вмешаться в ситуацию на Донбассе, Россия ответит очень жестко. В этом уверяют авторы avia.pro, указывая, что в ответ на поставки Парижем Киеву истребителей Москва поставит ополченцам зенитно-ракетные комплексы средней и малой дальности.

Ранее «Eurasian Times» сообщила о том, что Франция рассматривает возможность продать Украине свои истребители Dassault Rafale для их применения в Донбассе, поскольку ВВС страны нуждаются в существенной модернизации. В 2020-ом году в Киеве объявили, что в течение следующих 15 лет потратят 7,5 миллиарда долларов на закупку 36-42 новых истребителей.

В Париже настроены на заключение сделки, которая выгодна двум сторонам. Киеву, в первую очередь, потому что «Rafale может изменить правила игры для защиты Украины от России».

Но даже если сделка состоится вряд ли Киев сможет использовать истребители четвертого поколения в Донбассе. Ибо Москва готова жестко ответить на такой шаг. На вооружении самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут появиться ЗРК малой и средней дальности - «Панцирь-С», «Бук-М2Э» и другие, которые обладают возможностями для поражения Rafale еще до входа в зону нанесения ударов - то есть, самолеты рискуют быть сбитыми еще на подлете.

Киев рискует столкнуться с большими проблемами. Париж - тоже, в первую очередь потому, что он пострадает вследствие репутационного удара.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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