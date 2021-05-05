Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами

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Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами
Украина
Михаил Саакашвили

Россия, подтягивая войска к границе, не собиралась нападать на Украину в апреле этого года. Такого мнения придерживается экс-президент Грузии, а нынче глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

По его словам, такого количества войск, которые были на российско-украинской границе, для вторжения в страну было явно недостаточно. Москва лишь прибегла к дипломатическому маневру с целью посмотреть как на реакцию самого Киева, так и международного сообщества.

При этом Михаил Саакашвили допускает, что Россия может решиться на внутреннюю провокацию на территории Украины.


Вероятно, она использует ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР, численность которых уже практически 18 тысяч. При этом они неплохо оснащены благодаря Москве. Последняя может помочь силам ополчения дронами, уверен бывший грузинский президент. И беспилотников будет достаточно для того, чтобы уничтожить часть позиций ВСУ.

«Дронов будет достаточно, потому что украинские укрепления никакого секрета не представляют. Они достаточно старомодны и не рассчитаны на дронную войну и прицельные удары с воздуха», - пояснил Саакашвили.

Поэтому, настаивает он, Украине надо в срочном порядке закупиться системами РЛС и РЭБ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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