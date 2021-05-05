Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»

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Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»
Сирия

Российская авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии оказалась под ударом израильских крылатых ракет. Они пролетели в непосредственной близости от объекта ВКС РФ - на расстоянии одного-трех километров, сообщает ресурс АвиаПро.

Несколько часов назад Израиль снова решился на агрессию в отношении САР. Серия ракетных ударов обрушилась на провинции Хама и Латакия. На территории последней располагается российская авиабаза «Хмеймим».

Четыре выпущенные Израилем крылатые ракеты ее не задели, но пролетели очень близко. Сам удар пришелся по городу Хаффа.

Россия подобное вправе расценивать как агрессию против своих сил.

По имеющейся информации, истребители F-16 Израиля осуществляли пуски ракет из восточной части Средиземного моря. Российская авиабаза, таким образом, находится под прямым ударом.

«Sentry Syria» сообщает, что непосредственно в момент ракетной атаки российская авиация осуществляла полеты близ аэродрома и мест нанесения удара.

Часть ракет (число не уточняется) удалось перехватить средствам противовоздушной обороны. Также не раскрывается, чьи конкретно силы ПВО работали - России или же Сирии.

Ранее российские военнослужащие уже предупреждали Израиль о недопустимости создания военной угрозы для РФ в Сирии, но, очевидно, сообщение было проигнорировано. Поэтому можно спрогнозировать, что силы ВКС ответят на случившееся довольно жестко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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