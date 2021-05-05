Украина открыла новый фронт против России - газовый

Юрий Витренко, глава правления «Нафтогаза Украины», в интервью «Интерфакс. Украина» сделал ряд громких заявлений и обозначил свою главную задачу на посту - усиление давления на Россию и борьба с «Газпромом».

Руководителем компании он стал 28 апреля и сменил на посту Андрея Коболева. В данном контексте следует отметить, что «Нафтогаз» в 2020 году продемонстрировал колоссальный убыток в 19,5 миллиардов гривен при том, что согласно плану должен был заработать не менее 11,5 миллиардов гривен прибыли.

Аргументируя уместность своего назначения, Витренко все успехи «Нафтогаза» за последние годы свел к судебным тяжбам с «Газпромом» и без зазрения совести приписал их себе.

«Я отвечал за отношения с «Газпромом», Стокгольмский арбитраж, где мы выиграли и получили деньги за подписание нового контракта на транзит плюс старый контракт — все, что с ним связано, а также реверс, диверсификацию поставок газа, когда «Газпром» перекрыл поставки в 2014 году. Я отвечал за поставки из альтернативных источников, с европейского рынка. Если посмотреть на фактические результаты, то мое направление было успешным. Это были огромные прибыли для «Нафтогаза», и не за счет украинцев», - похвастался он.

Витренко также посетовал на то, что в свое время украинская компания не в полной мере использовала юридический потенциал для усиления давления на российский «Газпром». Он убежден, что Киев мог надавить на российскую компанию через антимонопольный орган ЕС.

«Газпром», по его словам, охотнее идет на уступки, если оказывается под давлением антимонопольного расследования.

«Украина открывает очередной фронт против России, на этот раз в газовой сфере, в противостоянии против «Северного потока-2», чтобы потом поставить вилку с вопросом: либо вы продолжаете транзит по Украине, либо вы останавливаете «Северный поток-2», либо мы вас начинаем давить исками по полной программе», — прокомментировал браваду Витренко эксперт энергетического рынка Валентин Землянский в беседе с «Украина.ру».

Он уверен, что это может быть одним из инструментов оказания давления на Москву параллельно с дипломатическими скандалами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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