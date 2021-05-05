Союзники НАТО подставили Норвегию под удар со стороны России

Image 16+
Союзники НАТО подставили Норвегию под удар со стороны России
В Мире

Норвегия рискует стать жертвой ядерного удара со стороны Москвы, поскольку США продолжает следовать стратегии увеличения своего военного присутствия на территории Норвегии. Известно, что министр обороны Франк Бакке-Йенсен недавно подписал с Вашингтоном дополнительное соглашение по оборонному сотрудничеству, что потенциально создает нежелательную ситуацию для России, передает «Аргументы недели».

Военные обозреватели отмечают, что никогда прежде Норвегия не допускала военного присутствия иностранных государств на своей территории — однако теперь продолжает сотрудничать с США и рассматривать варианты размещения американских баз на территории своей страны. Министр Норвегии Франк Бакке-Йенсен прокомментировал, что укрепление военных отношений с НАТО позволит обеспечить «безопасность страны в рамках НАТО» — однако эксперты прогнозируют, что такой шаг Норвегии может вызвать опасные последствия. 

«Данное соглашение фактически передает в руки США доступ к 4 объектам военной инфраструктуры Норвегии — таким образом, вблизи границ России будет резко нарощен американский военный потенциал. Москва может отреагировать на это радикально и сбросить часть своих боеголовок на американские базы — это позволит России устранить часть ядерных ракет США, которые будут располагаться на этих объектах», - спрогнозировали эксперты. 

Аналитики отметили, что соглашение Норвегии с НАТО вовсе не означает, что Альянс будет заниматься обеспечением безопасности страны — напротив, Вашингтон может воспользоваться Норвегией в качестве буферной зоны в противостоянии с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Союзники НАТО подставили Норвегию под удар со стороны России

Вчера, 23:15

В Армении призывают заменить российских военных американской армией

Вчера, 21:15

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете

Вчера, 08:40

Heritage Foundation: Украина должна ускоренно получить военные корабли США класса Cyclon

Вчера, 00:25

Азербайджанский политолог предложил ударить «Градом» по русским миротворцам в Карабахе на 9 мая

4-05-2021, 18:50

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года

4-05-2021, 12:05

Мозамбикский пролив стал опасным для танкеров из-за активности ИГ в Кабу-Делгаду

4-05-2021, 11:45

Экс-сенатор Клинцевич объяснил причины возникновения фейка о базе ВМФ РФ в Судане

3-05-2021, 22:09

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

3-05-2021, 17:19

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

3-05-2021, 15:44

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы

3-05-2021, 12:04

Вертолет Ми-24 ВВС Таджикистана нанес ракетный удар по селу в Киргизии

2-05-2021, 19:24

Западные страны противодействуют России в Судане информационной войной

2-05-2021, 17:34

В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35

2-05-2021, 09:14

Белый дом раскрыл принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

2-05-2021, 08:04

Поптодорова: слабость болгарского народа заключается в безоговорочной вере в то, что Россия — это высшее благо

1-05-2021, 17:54

Шведы предрекли своей стране капитуляцию за пару часов в случае войны с Россией

1-05-2021, 15:24

Опубликовано видео уничтожения американского танка «Abrams» российским ПТРК «Конкурс»

1-05-2021, 13:59

Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом

1-05-2021, 11:39

Турция готова предоставить Киргизии беспилотники «Bayraktar TB2» и РСЗО

1-05-2021, 09:19

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО
  • 4-05-2021, 09:25

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

Вскоре после того, как Соединенные Штаты и Великобритания объявили о своих планах направить в Черное море свои боевые суда, Россия решилась пойти на

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете
  • Вчера, 08:40

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете

Если Франция косвенно захочет вмешаться в ситуацию на Донбассе, Россия ответит очень жестко. В этом уверяют авторы avia.pro, указывая, что в ответ на

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России
  • 3-05-2021, 17:19

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

Турецкие военные самолеты дважды за последние сутки устроили провокации у российских границ. Так, несколько часов назад турецкий самолет

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы
  • 4-05-2021, 00:49

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели минимум два мощных взрыва. Как стало известно, примерно около одиннадцати часов вечера 3 мая поблизости

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM
  • 3-05-2021, 15:44

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM). Эти ракеты были разработаны в

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы
  • 3-05-2021, 12:04

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные опергруппы, в том числе многодоменное оперативное подразделение Multi-DomainTask Force, которое способно

Новости партнеров
Новости партнеров
Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры
  • Вчера, 08:20

Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры

Обнаружено предполагаемое место развертывание российских ядерных подводных беспилотников «Посейдон», пишет АвиаПро. Зарубежные СМИ растиражировали

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами
  • Вчера, 10:55

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами

Россия, подтягивая войска к границе, не собиралась нападать на Украину в апреле этого года. Такого мнения придерживается экс-президент Грузии, а

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»
  • Вчера, 11:55

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»

Российская авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии оказалась под ударом израильских крылатых ракет. Они пролетели в непосредственной близости

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года
  • 4-05-2021, 12:05

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года

Великобритания пригрозила ударить по Сирии истребителями F-35, повторив атаку 2018 года. В Минобороны Великобритании намерены атаковать территорию