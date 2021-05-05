Союзники НАТО подставили Норвегию под удар со стороны России

Норвегия рискует стать жертвой ядерного удара со стороны Москвы, поскольку США продолжает следовать стратегии увеличения своего военного присутствия на территории Норвегии. Известно, что министр обороны Франк Бакке-Йенсен недавно подписал с Вашингтоном дополнительное соглашение по оборонному сотрудничеству, что потенциально создает нежелательную ситуацию для России, передает «Аргументы недели».

Военные обозреватели отмечают, что никогда прежде Норвегия не допускала военного присутствия иностранных государств на своей территории — однако теперь продолжает сотрудничать с США и рассматривать варианты размещения американских баз на территории своей страны. Министр Норвегии Франк Бакке-Йенсен прокомментировал, что укрепление военных отношений с НАТО позволит обеспечить «безопасность страны в рамках НАТО» — однако эксперты прогнозируют, что такой шаг Норвегии может вызвать опасные последствия.





«Данное соглашение фактически передает в руки США доступ к 4 объектам военной инфраструктуры Норвегии — таким образом, вблизи границ России будет резко нарощен американский военный потенциал. Москва может отреагировать на это радикально и сбросить часть своих боеголовок на американские базы — это позволит России устранить часть ядерных ракет США, которые будут располагаться на этих объектах», - спрогнозировали эксперты.

Аналитики отметили, что соглашение Норвегии с НАТО вовсе не означает, что Альянс будет заниматься обеспечением безопасности страны — напротив, Вашингтон может воспользоваться Норвегией в качестве буферной зоны в противостоянии с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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