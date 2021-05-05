В Армении призывают заменить российских военных американской армией

Image 16+
В Армении призывают заменить российских военных американской армией
В Мире

Американские военнослужащие должны заменить российский военный контингент в Армении. Такое заявление на встрече с гражданами сделал Жирайр Сефилян, глава оппозиционной партии «Сасна Црер».

Он также затронул тему того, какие маршруты через Армению выгодны для Еревана, и указал на поддержку США в этом вопросе. Сефилян сообщил, что не приехал, чтобы выгонять российские войска, но уверен, те и сами «уберутся отсюда», к чему Ереван должен подготовиться. Когда этот день настанет, Армения обязана иметь чем «заполнить вакуум», чтобы страна не погрузилась в хаос, считает политик. Лидер оппозиционной партии также сделал вывод: Армении важно найти себе новых союзников. 

Он добавил, что партнеры должны быть у каждого самостоятельного государства. По мнению оппозиционера, есть возможность наладить сотрудничество с США. 

Сефилян считает, что Россия на протяжении десятилетий связывает Еревану руки, пока Турция страну «уничтожает», пишет avia.pro.

Местные жители отнеслись к громким заявлением Сефиляна с недоверием, но серьезные опасения вызывает факт того, что представители Армении ведут откровенно антироссийскую риторику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Союзники НАТО подставили Норвегию под удар со стороны России

Вчера, 23:15

В Армении призывают заменить российских военных американской армией

Вчера, 21:15

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете

Вчера, 08:40

Heritage Foundation: Украина должна ускоренно получить военные корабли США класса Cyclon

Вчера, 00:25

Азербайджанский политолог предложил ударить «Градом» по русским миротворцам в Карабахе на 9 мая

4-05-2021, 18:50

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года

4-05-2021, 12:05

Мозамбикский пролив стал опасным для танкеров из-за активности ИГ в Кабу-Делгаду

4-05-2021, 11:45

Экс-сенатор Клинцевич объяснил причины возникновения фейка о базе ВМФ РФ в Судане

3-05-2021, 22:09

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

3-05-2021, 17:19

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

3-05-2021, 15:44

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы

3-05-2021, 12:04

Вертолет Ми-24 ВВС Таджикистана нанес ракетный удар по селу в Киргизии

2-05-2021, 19:24

Западные страны противодействуют России в Судане информационной войной

2-05-2021, 17:34

В сторону Крыма и базы ВМФ РФ в Сирии выдвинулись корабли НАТО с истребителями F-35

2-05-2021, 09:14

Белый дом раскрыл принятые Трампом правила нанесения ударов вне боевых зон

2-05-2021, 08:04

Поптодорова: слабость болгарского народа заключается в безоговорочной вере в то, что Россия — это высшее благо

1-05-2021, 17:54

Шведы предрекли своей стране капитуляцию за пару часов в случае войны с Россией

1-05-2021, 15:24

Опубликовано видео уничтожения американского танка «Abrams» российским ПТРК «Конкурс»

1-05-2021, 13:59

Военный корабль ВМФ США прикрылся от российского крейсера «Москва» турецким фрегатом

1-05-2021, 11:39

Турция готова предоставить Киргизии беспилотники «Bayraktar TB2» и РСЗО

1-05-2021, 09:19

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО
  • 4-05-2021, 09:25

20 кораблей ВМФ РФ блокировали подступы к Крыму для кораблей США и НАТО

Вскоре после того, как Соединенные Штаты и Великобритания объявили о своих планах направить в Черное море свои боевые суда, Россия решилась пойти на

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете
  • Вчера, 08:40

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете

Если Франция косвенно захочет вмешаться в ситуацию на Донбассе, Россия ответит очень жестко. В этом уверяют авторы avia.pro, указывая, что в ответ на

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России
  • 3-05-2021, 17:19

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

Турецкие военные самолеты дважды за последние сутки устроили провокации у российских границ. Так, несколько часов назад турецкий самолет

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы
  • 4-05-2021, 00:49

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели мощные взрывы

В районе базы ВМФ России в Сирии прогремели минимум два мощных взрыва. Как стало известно, примерно около одиннадцати часов вечера 3 мая поблизости

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM
  • 3-05-2021, 15:44

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты Naval Strike Missile (NSM). Эти ракеты были разработаны в

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы
  • 3-05-2021, 12:04

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные оперативные группы

Пентагон перебрасывает в Европу усиленные опергруппы, в том числе многодоменное оперативное подразделение Multi-DomainTask Force, которое способно

Новости партнеров
Новости партнеров
Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры
  • Вчера, 08:20

Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры

Обнаружено предполагаемое место развертывание российских ядерных подводных беспилотников «Посейдон», пишет АвиаПро. Зарубежные СМИ растиражировали

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами
  • Вчера, 10:55

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами

Россия, подтягивая войска к границе, не собиралась нападать на Украину в апреле этого года. Такого мнения придерживается экс-президент Грузии, а

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»
  • Вчера, 11:55

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»

Российская авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии оказалась под ударом израильских крылатых ракет. Они пролетели в непосредственной близости

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года
  • 4-05-2021, 12:05

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года

Великобритания пригрозила ударить по Сирии истребителями F-35, повторив атаку 2018 года. В Минобороны Великобритании намерены атаковать территорию