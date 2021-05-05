В Армении призывают заменить российских военных американской армией

Американские военнослужащие должны заменить российский военный контингент в Армении. Такое заявление на встрече с гражданами сделал Жирайр Сефилян, глава оппозиционной партии «Сасна Црер».

Он также затронул тему того, какие маршруты через Армению выгодны для Еревана, и указал на поддержку США в этом вопросе. Сефилян сообщил, что не приехал, чтобы выгонять российские войска, но уверен, те и сами «уберутся отсюда», к чему Ереван должен подготовиться. Когда этот день настанет, Армения обязана иметь чем «заполнить вакуум», чтобы страна не погрузилась в хаос, считает политик. Лидер оппозиционной партии также сделал вывод: Армении важно найти себе новых союзников.

Он добавил, что партнеры должны быть у каждого самостоятельного государства. По мнению оппозиционера, есть возможность наладить сотрудничество с США.





Сефилян считает, что Россия на протяжении десятилетий связывает Еревану руки, пока Турция страну «уничтожает», пишет avia.pro .

Местные жители отнеслись к громким заявлением Сефиляна с недоверием, но серьезные опасения вызывает факт того, что представители Армении ведут откровенно антироссийскую риторику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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