Африканский колорит глазами русских: о чем будет новый фильм «Турист»

Скоро состоится премьера остросюжетного боевика «Турист». Создатели кинокартины пока не раскрывают всех нюансов сюжета, чтобы сохранить интригу. Несложно догадаться, что фильм интересный.

В Сети появился трейлер российского боевика и его уже можно посмотреть, чтобы в общих чертах представить, о чем фильм. Скоро состоится его премьера, так что каждый сможет лично оценить происходящее на экране.

Фильм рассказывает о событиях в африканской стране. Ранее в Сети появился постер к кинокартине, где был изображен мужчина в современной военной экипировке. Интернет-пользователи предположили, что фильм рассказывает о событиях, происходящих в наше время, причем в самый разгар боевых действий. Скорее всего, зрителям покажут историю человека, случайно оказавшегося в «горячей точке», который, несмотря на трудности, сопротивлению злу и его пособникам, смог сохранить доброту и человечность. Таким предположением поделились комментаторы в одном из сообществ ВК.

Афишу к фильму «Турист» сделала дизайнер из Владивостока, ранее прославившаяся работами, посвященными «ЧВК Вагнера». Талант девушки впечатлил создателей фильма, и они предложили ей сотрудничество.

Дизайнер поделилась, что в начале работы ей хотелось сделать «что-то вроде постеров несуществующего фильма», который интересно посмотреть.

«Сказать, что я счастлива — ничего не сказать! И больше всего я рада, что такой фильм будет, что нашлись люди, которым интересна эта тема, эти герои и… Но пока без спойлеров, попросили. Совсем скоро мы все сходим на этот фильм в кино», — рассказал дизайнер в своем Instagram-аккаунте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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