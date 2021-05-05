Военные помыли технику к Параду Победы водой из Мойки в центре Петербурга

В дни репетиций предстоящего Парада Победы 9 мая, военные «искупали» танки и бронетехнику водой из Мойки.

Как пишет «Фонтанка», многие горожане стали очевидцами удивительного события. Военные, не стесняясь прохожих мыли технику после репетиций парада на набережной реки Мойки

Воду черпали по старинке, ведрами на веревке. Правда, грязная вода стекала обратно в реку. Именно этот факт делает картину не такой уж смешной.

Напомним, парад в честь Победы в Великой Отечественной войне состоится на Дворцовой площади 9 мая. Масштабное шествие соберет более 4 тысяч человек, наземную и воздушную технику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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