Экс-сотрудник Пентагона заявил о бессилии НАТО в случае конфликта с Россией

От НАТО в Европе осталось только имя. Такое резкое заявление сделал бывший заместитель помощника главы Пентагона Мэттью Камброд.

По его словам, невзирая на то, что страны-участницы Альянса регулярно встречаются в Брюсселе, коллективная безопасность Альянса гарантируется военной мощью США. А Вашингтон в Европе действует весьма недальновидно.

«Поверьте: НАТО больше нет», - пишет он в своей статье для Defence News.

Камброд напоминает, что еще во времена Обамы численность войск США в Европе по сравнению с пиковыми показателями холодной войны была сокращена на 85 процентов.

Так, пишет он, Вашингтоном были выведены боеспособные танковые и пехотные дивизии, отправлены домой ударные и штурмовые вертолеты, штурмовики А-10.

Количество транспортных самолетов было уменьшено, практически, в два раза. И это серьезный промах, уверен военный, так как в виду их недостатка Штатам не удастся быстро перебросить свои войска на помощь странам-участницам Альянса.

Развертываемые наземные силы для усиления НАТО ограничиваются отдельными боеспособными бригадами либо дивизией. Стало быть, размышляет Мэттью Камброд, сдерживающего фактора, по сути-то, и нет. А значит, Москва может безбоязненно угрожать странам Прибалтики и Польше.

Военный призывает понять, что НАТО без существенных сил в Европе особой угрозы для России не представляет.

«Сейчас лишь восстановление прежней военной мощи США в НАТО предотвратит будущую агрессию России и восстановит наш дипломатический авторитет в Европе и во всем мире» - резюмировал экс-заместитель помощника главы Пентагона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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