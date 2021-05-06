На Украине объяснили нехватку артиллерийских снарядов калибра 152-мм российской диверсией

Вооруженные силы Украины нуждаются в 152-мм артиллерийских снарядах. Нехватку этих боеприпасов внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов обьясняет российской диверсией, которую связали со взрывами на чешских военных складах в Врбетице в 2014 году и на военных складах в Балаклее в 2017. Представленная Бутусовым версия указывает на то, что Россия преследовала цель не допустить поступления в Украину артиллерийских снарядов калибра 152-мм. Именно по этой причине российские диверсанты взорвали склады в Чехии сразу же после отправки 5 тысяч снарядов в Украину.

Затем, по версии Бутусова, российская диверсия оставила след на украинском военном складе в Балаклее, где при пожаре было уничтожено множество боеприпасов, в том числе снаряды калибра 152-мм. Но Бутусов не объяснил, что делали три года российские шпионы между взрывами в Врбетице и Балаклее, пишет Военное обозрение.

Бутусов также заявил, что производство снарядов калибра 152-мм в Украине не налажено, а в случае поставок из Болгарии, ГРУ ВС РФ опять организует диверсию, что снова лишит ВСУ снарядов крупного калибра, необходимых для ведения широкомасштабных боевых действий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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