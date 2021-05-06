Британский эксперт: Россия объявила Западу войну

Россия объявила Западу войну, и ее стоит перестать считать «нормальной страной». Таким громким высказыванием в интервью Newsweek Polska разразился консультант Королевского института международных отношений, эксперт по России и ВС РФ Кейр Джайлс.

«Москва окончательно отказалась от попыток предстать в образе современного, нормального государства», - заявил он, отмечая, что именно по этой причине отношения стран Запада и РФ стали такими плохими, которыми они являются сейчас.

По мнению британца, изменения не в лучшую сторону происходят не только во внешней политике, но и во внутренней.

«Россия развязала против Запада войну, одновременно развернув преследования собственных граждан», — цитирует слова Джайлса издание ИноСМИ.

Эксперт уверяет, что сейчас РФ больше смахивает на страну советских или царских времен. Период, когда к ней относились с какой-либо долей уважения, уже остался в прошлом.

Джайлс настаивает на том, что сейчас Россия действует как страна-изгой и особо не печалится, ибо в Кремле уверены, что это беспроигрышная игра.

Эксперт по России признал, что в рядах ЕС сейчас заметны разногласия. Страны не солидарны во мнениях о том, как стоит реагировать на выпады и действия Москвы. Сам Джайлс убежден, что единственно правильный выход - создать в дополнение к НАТО системы обороны по образцу Объединенных экспедиционных сил, к которым бы присоединились девять государств Северной Европы, опасающихся за свою безопасность. Это позволит быть более расторопнее и действовать оперативнее, нежели силы Альянса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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