Власти Судана потребовали от российских военных покинуть территорию государства

Судан потребовал от российских военных немедленно покинуть территорию государства.

Как стало известно, власти Судана потребовали свернуть начатое недавно строительство российской военно-морской базы и покинуть территорию страны, прихватив все оборудование. А до этого в Судане разорвали уже подписанный с Россией договор о начале строительства военного объекта. Об этом сообщает Avia.pro, ссылаясь на суданское издание Sudan Tribune.

«Судан обратился к России с требованием немедленно эвакуировать все оборудование и снаряжение, отправленное в Порт-Судан для создания военной базы на Красном море. На прошлой неделе появились сообщения о приостановлении действия соглашения между двумя странами о создании военно-морского объекта, на котором будут размещены 300 российских военнослужащих и четыре корабля в Красном море», - цитирует издание суданскую прессу.

Ответственные лица России пока никаких комментариев на этот счет не предоставили. Ряд экспертов предположили, что разрыв соглашения спровоцировала не согласованная с правительством страны отправка сюда Россией своего военного оборудования. Кроме того, сообщается, что на возведение еще одного объекта военного назначения российская сторона не получила предварительного согласия местных властей.

«Некоторые источники сообщили, что российский флот отправил оборудование и снаряжение на базу «Фламинго», не проинформировав суданскую сторону. Кроме того, российский объект предполагалось разместить в другом районе, а не на базе суданской армии. Суданские военные были удивлены тем, что российская армия начала создавать свою базу внутри «Фламинго»», - отметили в издании.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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