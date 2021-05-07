РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии

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РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии
Сирия

В Сирии Россия могла применить впервые гиперзвуковое оружие при нанесении ударов по позициям джихадистов.

Эксперты предполагают, что это могло произойти несколько дней назад в сирийской провинции Идлиб, передает Аvia.pro.

Мощный взрыв прогремел на подконтрольной джихадистам территории и прозвучали предположения, что российские военные могли задействовать корректируемые боеприпасы «Краснополь». Но позднее появилась версия и о применении беспилотника «Ланцет».


Теперь же эксперты заявляют, что РФ уничтожила полностью объект террористов, ударив по нему гиперзвуковым оружием.

Проанализировав местность, где располагался уничтоженный объект, аналитики пришли к выводу, что «Ланцет» сразу бы был уничтожен боевиками. Нет там и позиций, подходящих для применения боеприпаса «Краснополь».

А учитывая то, что уничтоженный объект был достаточно большим, стало понятно, что удар был нанесен мощным оружием. Ведь объект при ударе уничтожен до основания, а вся техника, которая находилась поблизости, была отброшена ударной волной. Подобный эффект может возникнуть при применении гиперзвуковых ракет, которые обладают огромной ударной энергией.

Поэтому эксперты выдвинули версию, что РФ применила гиперзвуковой ракетный комплекс «Гермес» в Сирии.  Он может поражать цели на дистанциях до 100 километров, что позволило бы разместить его на удобных от уничтоженного объекта позиций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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