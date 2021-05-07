Project Syndicate: США при всей их мощи не обойтись без Китая

Президент США Джо Байден во время своего недавнего обращения к Конгрессу предупредил о стремлении Китая стать самым влиятельным государством в мире. При этом он не преминул добавить, что будущее не за автократами, а за Америкой.

Однако если не будет найден правильный подход к разгоревшемуся соперничеству, противостояние может быть сопряжено со значительными опасностями. И наоборот - при правильном подходе соперничество с Поднебесной может оказаться здоровым, рассуждает в своей статье для издания Project Syndicate профессор Гарвардского университета Джозеф Най.

Решающим может быть сохранение технологического лидерства США, правильное реагирование на транснациональные угрозы, в том числе на изменение климата и пандемию коронавируса.

Для ответа на эти вызовы Вашингтону придется пойти на сотрудничество с Китаем, уверен профессор.

Он отмечает, что невзирая на то, что Китай поднялся и продолжает наращивать свой потенциал, у него есть ряд слабых мест, которые надо использовать.

К примеру, географическое расположения. США окружены морями и соседями, с которыми налажены дружественные отношения. В то же время КНР имеет территориальные споры с Индией, Японией и Вьетнамом.

Или взять хотя бы энергию. Штаты - ее чистый экспортер, Китай же зависим от импорта нефти, которая поставляется через Индийский океан, где США сохраняют значительное военно-морское присутствие.

США также обладают финансовой мощью благодаря своим глобальным институтам и международной гегемонии доллара. Китаю же пока не удается сделать свою валюту резервной.

Смогут ли две державы сотрудничать в производстве глобальных общественных благ, конкурируя в других областях, будет видно по китайской политике Байдена.

При должном подходе это может быть «соперничество при одновременном сотрудничестве», резюмирует автор статьи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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