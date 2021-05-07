Турция и США вновь перешли к диалогу о закупке истребителей F-35

Турция и США вновь перешли к диалогу о закупке новейших истребителей F-35.

Ранее Вашингтон заморозил участие Анкары в этом проекте из-за того, что Турция закупила у России системы ПВО С-400, пишет Взляд.ру .

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара направила Вашингтону письмо, которое положит начало диалога по решению проблем с приобретением его страной истребителей F-35.

«Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35», – заявил Демир.

О том, что Турция исключается из программы производства новейших истребителей F-35, Вашингтон уведомил турецкие власти в апреле официальным уведомлением. В этот проект Турция была включена в 2007 году. Партнерами США по этому проекту остаются Великобритания, Италия, Нидерланды, Австралия, Дания, Канада и Норвегия. Турция планировала приобрести по меньшей мере 100 истребителей F-35.

Стоит отметить, что, несмотря на исключение из программы, Турция производит около 1 тыс. компонентов для F-35.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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