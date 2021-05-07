Родители потребовали дать беспрепятственный доступ в школьные столовые

В России проблема некачественного питания в образовательных учреждениях вышла за рамки родительских чатов и дошла до чиновников и политиков. Особенно остро она стоит в Северной столице. Общественники предлагают разные идеи по усилению контроля за качеством питания.

Так, Андрей Крамарский из Тюменской региональной общественной организации «За безопасное детство» предложил установить во всех школьных столовых камеры видеонаблюдения. При этом он подчеркнул, что у каждого родителя должен быть доступ к этим камерам. По словам общественника, родитель как главный заказчик услуги питания имеет право знать, хорошо ли кормят его ребенка.

Крамарский также предложил пересмотреть Закон об образовании и отказаться от системы организации школьного питания через аутсорсинг. По его мнению, эти функции нужно вернуть обратно школам и ввести должность замдиректора-заведующего столовой. Общественник предлагает создать родительскую комиссию, куда должен войти как минимум один родитель от каждого класса и обеспечить ей беспрепятственный доступ в столовые.

В Санкт-Петербурге, где наиболее остро стоит проблема в сфере соцпитания, депутат Алексей Цивилев предложил контролировать качество питания с помощью мобильных лабораторий и родительских комитетов, однако его идея пока не была реализована.

В Петербурге остро стоит проблема в школах. В социальных сетях много жалоб на качество школьного питания и на поставщиков. Среди них выделяется АО «Артис-Детское питание». Чтобы выиграть тендер, комбинат во время торгов прибегал к резкому снижению стартовой цены контракта. Так фирма выиграла тендеры на обслуживание всех школ и детсадов Колпинского района. Не сложно догадаться, что при падении стоимости больше чем в 2 раза, качество предоставляемых услуг резко снизится. Не удивительно, что в социальных сетях много недовольных отзывов, в том числе и на «Артис».

В Пушкинском районе Петербурга в школах произошел ряд примечательных событий. Так, по информации СМИ , в школе №93 в Шушарах детям на обед дали суп с сырым куриным мясом, также сообщается о другом случае, когда детям подали запеканку, она явно не пропеклась, была водянистой и плохо пахла.

Жалобы на комбинат поступают не только от имени детей и родителей, но и от бывших сотрудники - недавно в МВД поступило заявление от экс-сотрудника «Артиса» о нарушениях в работе предприятия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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