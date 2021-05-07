У границ России замечен американский беспилотник с нестандартной задачей

Image 16+
У границ России замечен американский беспилотник с нестандартной задачей
В Мире

США направили к границам России в Черном море два разведывательных беспилотника RQ-4A Global Hawk. В принципе, в этом ничего удивительного нет - американская беспилотная авиация практически «прописалась» в регионе.

Однако один из этих двух БПЛА привлек к себе внимание своей нестандартной задачей.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», дрон под обозначением FORTE10 отработал стандартный маршрут.

«У второго (GINGR68) задача, судя по всему, своя», — сообщают авторы публикации.

Мониторинговые ресурсы показывают, что FORTE10 после захода в воздушное пространство над акваторией Черного моря приблизился к границам России близ южного побережья Крыма, после чего взял курс на восток, в сторону Керченского пролива. Затем беспилотник пролетел вдоль побережья Краснодарского края, сделал разворот и пролетел по обратному маршруту.


Дрон-разведчик GINGR68 над Черным морем появился с другой стороны. Он сразу же взял курс в сторону Новороссийска и покружил у побережья. Выполнив несколько кругов, воздушный шпион полетел в сторону ЮБК и уже около него развернулся.

Регулярное наблюдение за южными границами России США было организовано на фоне масштабных военных межвидовых маневров, которые проводились РФ в Крыму.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Российскую эскадру в Средиземном море в США назвали смешной и позорной

Сегодня, 19:10

Project Syndicate: США при всей их мощи не обойтись без Китая

Сегодня, 18:15

У границ России замечен американский беспилотник с нестандартной задачей

Сегодня, 18:00

Турция и США вновь перешли к диалогу о закупке истребителей F-35

Сегодня, 14:15

Японские корабли попытались перехватить четыре боевых корабля ВМФ России в Цусимском проливе

Сегодня, 08:15

Требование властей Судана о выдворении российских военных не подтверждается

Вчера, 22:34

Российский флот подготовил ловушку для кораблей США в Балтийском и Средиземных морях

Вчера, 21:00

В ЦАР осудили французский вброс о военных инструкторах из России

Вчера, 17:35

Британский эксперт: Россия объявила Западу войну

Вчера, 13:35

Экс-сотрудник Пентагона заявил о бессилии НАТО в случае конфликта с Россией

Вчера, 09:20

Союзники НАТО подставили Норвегию под удар со стороны России

5-05-2021, 23:15

В Армении призывают заменить российских военных американской армией

5-05-2021, 21:15

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете

5-05-2021, 08:40

Heritage Foundation: Украина должна ускоренно получить военные корабли США класса Cyclon

5-05-2021, 00:25

Азербайджанский политолог предложил ударить «Градом» по русским миротворцам в Карабахе на 9 мая

4-05-2021, 18:50

Великобритания пригрозила атаковать Сирию истребителями F-35, повторив атаку 2018 года

4-05-2021, 12:05

Мозамбикский пролив стал опасным для танкеров из-за активности ИГ в Кабу-Делгаду

4-05-2021, 11:45

Экс-сенатор Клинцевич объяснил причины возникновения фейка о базе ВМФ РФ в Судане

3-05-2021, 22:09

Турецкие военные самолеты дважды за сутки устроили провокацию у границ России

3-05-2021, 17:19

Польша для сдерживания России развернула на Балтийском море противокорабельные ракеты NSM

3-05-2021, 15:44

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете
  • 5-05-2021, 08:40

Французские Rafale при попытке нанести удары по Донбассу будут сбиты на подлете

Если Франция косвенно захочет вмешаться в ситуацию на Донбассе, Россия ответит очень жестко. В этом уверяют авторы avia.pro, указывая, что в ответ на

Требование властей Судана о выдворении российских военных не подтверждается
  • Вчера, 22:34

Требование властей Судана о выдворении российских военных не подтверждается

Ранее отдельные СМИ сообщили, что власти Судана потребовали от Россиийской стороны свернуть начатое недавно строительство российской военно-морской

Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с журналистом CNN
  • Вчера, 11:10

Сторожевой корабль ВМФ России перехватил в Азовском море украинский катер с журналистом CNN

Российский сторожевой корабль в Азовском море минувшей ночью выполнил перехват корабля ВМС Украины, на котором путешествовали американцы - журналист

Японские корабли попытались перехватить четыре боевых корабля ВМФ России в Цусимском проливе
  • Сегодня, 08:15

Японские корабли попытались перехватить четыре боевых корабля ВМФ России в Цусимском проливе

В Цусимском проливе японские военные попытались заблокировать российские боевые корабли. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны Японии,

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»
  • 5-05-2021, 11:55

Четыре израильских крылатых ракеты пролетели в километре от российской авиабазы «Хмеймим»

Российская авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии оказалась под ударом израильских крылатых ракет. Они пролетели в непосредственной близости

Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры
  • 5-05-2021, 08:20

Предполагаемым местом развертывания российских ядерных торпед «Посейдон» назвали Землю Александры

Обнаружено предполагаемое место развертывание российских ядерных подводных беспилотников «Посейдон», пишет АвиаПро. Зарубежные СМИ растиражировали

Новости партнеров
Новости партнеров
Российский флот подготовил ловушку для кораблей США в Балтийском и Средиземных морях
  • Вчера, 21:00

Российский флот подготовил ловушку для кораблей США в Балтийском и Средиземных морях

Боевые корабли США идут в ловушку российского флота в Балтийском и Средиземном морях. Военные корабли США могут оказаться в опасной ловушке на

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами
  • 5-05-2021, 10:55

Саакашвили: Россия старомодные украинские укрепления разнесет одними дронами

Россия, подтягивая войска к границе, не собиралась нападать на Украину в апреле этого года. Такого мнения придерживается экс-президент Грузии, а

РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии
  • Сегодня, 07:55

РФ могла впервые применить гиперзвуковое оружие в Сирии

В Сирии Россия могла применить впервые гиперзвуковое оружие при нанесении ударов по позициям джихадистов. Эксперты предполагают, что это могло

В Армении призывают заменить российских военных американской армией
  • 5-05-2021, 21:15

В Армении призывают заменить российских военных американской армией

Американские военнослужащие должны заменить российский военный контингент в Армении. Такое заявление на встрече с гражданами сделал Жирайр Сефилян,