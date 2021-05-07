У границ России замечен американский беспилотник с нестандартной задачей

США направили к границам России в Черном море два разведывательных беспилотника RQ-4A Global Hawk. В принципе, в этом ничего удивительного нет - американская беспилотная авиация практически «прописалась» в регионе.

Однако один из этих двух БПЛА привлек к себе внимание своей нестандартной задачей.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», дрон под обозначением FORTE10 отработал стандартный маршрут.

«У второго (GINGR68) задача, судя по всему, своя», — сообщают авторы публикации.

Мониторинговые ресурсы показывают, что FORTE10 после захода в воздушное пространство над акваторией Черного моря приблизился к границам России близ южного побережья Крыма, после чего взял курс на восток, в сторону Керченского пролива. Затем беспилотник пролетел вдоль побережья Краснодарского края, сделал разворот и пролетел по обратному маршруту.

Дрон-разведчик GINGR68 над Черным морем появился с другой стороны. Он сразу же взял курс в сторону Новороссийска и покружил у побережья. Выполнив несколько кругов, воздушный шпион полетел в сторону ЮБК и уже около него развернулся.

Регулярное наблюдение за южными границами России США было организовано на фоне масштабных военных межвидовых маневров, которые проводились РФ в Крыму.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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