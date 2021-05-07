Российскую эскадру в Средиземном море в США назвали смешной и позорной

В США продолжают насмехаться над Россией. На сей раз выпады адресовались фрегату «Адмирал Макаров», десяти военным кораблям, которые дислоцируются у сирийских берегов и всему Военно-морскому флоту страны.

Джон Грейди, экс-директор по коммуникациям Ассоциации армии США, на днях развел дискуссию на излюбленную тему американских политиков о расширении Россией своего влияния. В частности, о присутствии ВМФ РФ в Средиземном море, пишет «Свободная пресса».

Поводом для дискуссии стал заход (это было второго мая) в акваторию Средиземного моря фрегата «Адмирал Макаров», в оснащении которого есть крылатые ракеты «Калибр».





Сейчас в Средиземном море близ САР есть десять военных кораблей ВМФ РФ. Тем не менее, говорит Грейди, «великий флот» в этом регионе у России собрать не получится, хотя у российского лидера Владимира Путина планы далеко идущие. Он не собирается ограничиваться одной Сирией, но также намерен укрепить военно-морское присутствие России на африканском побережье, в Судане.

Тем не менее, уверен американец, это не более чем попытка прыгнуть «выше головы». Грейди акцентирует внимание на ограниченности военного бюджета РФ.

Да, уверяет он, денег вполне достаточно для того, чтобы Россия вполне уверенно чувствовала себя в Черном море. Но выход ВМФ РФ в Средиземное выглядит просто «смешно и позорно».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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