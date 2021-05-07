Киев может получить болезненный удар в связи с предстоящим саммитом НАТО

Утвержденная программа грядущего саммита НАТО исключает участие в нем Украины — такую информацию предоставил украинский журналист и обозреватель Игорь Соловей. По его словам, данный факт наглядно говорит о том, что Североатлантический альянс не намерен в ближайшее время допускать Киев к участию в важных стратегических мероприятиях, не говоря уже о том, чтобы включить Украину в состав НАТО. Об этом пишет «Rusvesna».

Журналист и аналитик Игорь Соловей указал, что намерение президента Украины Владимира Зеленского касательно получения Украиной Плана действий по членству в НАТО может с треском провалиться — хотя бы потому, что на саммит, где должен был обсуждаться этот План, не пригласили Украину.

«Несмотря на то, что Зеленский лично обращался к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой проконтролировать этот процесс, США пока никак не посодействовали желанию Украины получить План действий по членству в НАТО. Видимо, Альянс считает недостаточными те реформы, которые Украина пытается провести несмотря на предкризисное экономическое состояние и продолжающуюся войну в Донбассе», - заявил украинский журналист.

Игорь Соловей отметил, что официального сообщения о том, что Украина не приглашена на грядущий саммит НАТО, в Киев еще не поступило — поскольку это может стать слишком болезненным ударом для Зеленского, который готов жертвовать национальными интересами ради получения поддержки Запада.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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