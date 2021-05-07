США анонсировали разрыв договоренностей с РФ по Сирийской Республике

Если Франция косвенно захочет вмешаться в ситуацию на Донбассе, Россия ответит очень жестко. В этом уверяют авторы avia.pro, указывая, что в ответ на
Ранее отдельные СМИ сообщили, что власти Судана потребовали от Россиийской стороны свернуть начатое недавно строительство российской военно-морской
Российский сторожевой корабль в Азовском море минувшей ночью выполнил перехват корабля ВМС Украины, на котором путешествовали американцы - журналист
В Цусимском проливе японские военные попытались заблокировать российские боевые корабли. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны Японии,
Боевые корабли США идут в ловушку российского флота в Балтийском и Средиземном морях. Военные корабли США могут оказаться в опасной ловушке на
Российская авиабаза «Хмеймим» в провинции Латакия в Сирии оказалась под ударом израильских крылатых ракет. Они пролетели в непосредственной близости
Обнаружено предполагаемое место развертывание российских ядерных подводных беспилотников «Посейдон», пишет АвиаПро. Зарубежные СМИ растиражировали
Россия, подтягивая войска к границе, не собиралась нападать на Украину в апреле этого года. Такого мнения придерживается экс-президент Грузии, а
В Сирии Россия могла применить впервые гиперзвуковое оружие при нанесении ударов по позициям джихадистов. Эксперты предполагают, что это могло
Американские военнослужащие должны заменить российский военный контингент в Армении. Такое заявление на встрече с гражданами сделал Жирайр Сефилян,
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