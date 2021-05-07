США анонсировали разрыв договоренностей с РФ по Сирийской Республике

Вашингтон может полностью разорвать договорённости с Россией по разграничению зон влияния в Сирии — такую информацию предоставили военные обозреватели. Предполагается, что отказ США от договоренностей с Минобороны РФ вызван стремлением увеличить свое военное присутствие в стратегической зоне, передает «Avia.pro».

Основной причиной разрыва соглашения с Россией по борьбе с международным терроризмом в Сирии эксперты называют повышение авторитета РФ в сирийской республике — а такая ситуация вовсе нежелательна для Вашингтона. Аналитик Алексей Леонков прокомментировал, что если США действительно разорвут все договоренности с Россией по Сирии, то американские и российские военные более не будут иметь сдерживающего фактора для прямого противостояния.

«Уровень напряженности повысится многократно, если договорённость с Россией будет расторгнута. США обвиняют Россию в превышении полномочий — якобы российские военные сбили несколько американских БПЛА в Сирии. Вот только в Вашингтоне умалчивают, что американские беспилотники появлялись в тех зонах, которая находилась под контролем российских бойцов, и действовали они согласно уставу», - прокомментировал военный обозреватель Алексей Леонков.

Эксперт добавил, что российские ЗРК очень хорошо просматривали американскую авиацию в центральных регионах Сирии, и не сбивали их только потому, что действовало соглашение между Россией и США.

«Освободив себя от обязательств, США определённо могут попытаться осуществить провокации против России на территории Сирии. Однозначно, градус российско-американских отношений только повысится, увеличивая напряженность», - резюмировал Леонков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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