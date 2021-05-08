Американские военные на учениях выпустили в сторону российской границы минимум 6 ракет

Не менее шести американских ракет были выпущены в сторону российской границы.

По данным новостного агентства Avia.pro США проводили стрельбы в сторону российской границы их комплексов М270. Хотя эти стрельбы и осуществлялись в некотором удалении от РФ, тем не менее, направление стрельбы велось четко в сторону России.

Эксперты отмечают, что на установках М270 могут использоваться различные типы боеприпасов. Некоторые из них поражают цели на расстоянии до 130 километров. Какие именно использовались боеприпасы, когда стрельбы велись в сторону российской границы, не сообщается. Тем не менее, известно, что пуски с расстояния примерно в 100 километрах от границы РФ – установки М270, с которых велась стрельба, были развернуты в районе эстонского города Тапа.

Данные стрельбы проводились в рамках военных учений НАТО. Но то, что ракеты запускались в сторону России, может расцениваться как проявление агрессии.

Стоит отметить, что ранее истребитель Испании, находясь в воздушном пространстве Эстонии, выпустил в сторону РФ ракету, которая, как сообщали некоторых источники, упала на территории России.

Подобные ситуации, отмечают эксперты, усиливают напряжение на границе РФ и Эстонии. Но в случае реальной угрозы Москва будет отвечать должным образом, что может иметь серьезные последствия для Эстонии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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