Ранее отдельные СМИ сообщили, что власти Судана потребовали от Россиийской стороны свернуть начатое недавно строительство российской военно-морской
Российский сторожевой корабль в Азовском море минувшей ночью выполнил перехват корабля ВМС Украины, на котором путешествовали американцы - журналист
В Цусимском проливе японские военные попытались заблокировать российские боевые корабли. Об этом инциденте сообщило Министерство обороны Японии,
Боевые корабли США идут в ловушку российского флота в Балтийском и Средиземном морях. Военные корабли США могут оказаться в опасной ловушке на
В Сирии Россия могла применить впервые гиперзвуковое оружие при нанесении ударов по позициям джихадистов. Эксперты предполагают, что это могло
В последние месяцы Россия сократила поставки нефтепродуктов в Украину. Это стало причиной того, что танки ВСУ были выведены из строя. Как сообщает
Американские военнослужащие должны заменить российский военный контингент в Армении. Такое заявление на встрече с гражданами сделал Жирайр Сефилян,
Не менее шести американских ракет были выпущены в сторону российской границы. По данным новостного агентства Avia.pro США проводили стрельбы в
Вашингтон может полностью разорвать договорённости с Россией по разграничению зон влияния в Сирии — такую информацию предоставили военные
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно связался с Владимиром Путиным после того как в сторону авиабазы «Хмеймим» были выпущены
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