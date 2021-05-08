Нетаньяху срочно связался с Путиным после пуска Израилем ракет в сторону авиабазы «Хмеймим»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно связался с Владимиром Путиным после того как в сторону авиабазы «Хмеймим» были выпущены израильские ракеты.

Пуск ракет в сторону военных объектов, которые занимает в Сирии Россия – это прямое нарушение договоренностей между Москвой и Тель-Авивом касательно поддержания контактов при осуществлении ударов по Сирии. В данной ситуации под угрозу были поставлены жизни российских военных, передает Avia.pro .

И хотя атака не осуществлялась непосредственно по российской авиабазе, тем не менее, Нетаньяху экстренно связался с российским лидером, чтобы обсудить произошедшее.

Как сообщил осведомленный сирийский источник, Израиль провел по Сирии две атаки за 48 часов. И это может стать причиной эскалации, поскольку с увеличением числа атак контролировать их будет сложнее.

Также источник сообщил, что российские средства ПВО не перехватили израильские ракеты, хотя они вошли в зону действия комплексов «Тор» и «Панцирь-С». По некоторым данным, Россия знала о готовящихся израильских ударах и даже подняла в это время в небо свои военные самолеты.

Как будут развиваться события далее, эксперты сказать не готовы. Но они предполагают, если Израиль будет действовать, нарушая договоренности с РФ, то российские военные могут оказать серьезное противодействие силам ЦАХАЛ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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