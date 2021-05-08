К северным границам России направляется неизвестная атомная подлодка

Неизвестная атомная подводная лодка взяла курс к северным границам России. Об этом сообщает Avia.pro без ссылки на источник информации.

По его данным, эта АПЛ в период с 10 по 12 мая должна зайти в город Трёмсе, что в Норвегии, а затем уже направится в сторону Баренцева моря. О цели похода информации нет.

Что конкретно это за субмарина, также неизвестно. Ресурс предположил, что АПЛ либо американская, либо британская. Никакие другие подробности больше не приводятся. Однако если это достоверная информация, то можно предположить, что прибытие АПЛ в Баренцево море так или иначе связано с арктическими амбициями стран НАТО. В первую очередь, США, которые твердо вознамерились оторвать свой кусочек арктического пирога, но почему-то близ России, где шельф уже давно разведан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей