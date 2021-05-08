Эксперт Пионтковский: США бить по России будут не оружием

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Эксперт Пионтковский: США бить по России будут не оружием
В Мире

Украинский политолог Андрей Пионтковский рассказал, как США ударят по России, если она решится на агрессию в отношении Украины.

По его словам, бить будут не оружием. Страны Запада под предводительством США сразу же отключат Москву от SWIFT. Затем последует газовая и нефтяная блокада, арест активов и «русского триллиона». Санкции болезненные и могут для РФ стать огромной неожиданностью.

В эфире телеканала Украина 24 Пионтковский заверил, что заявлений России и Путина США не боятся.


«Не секрет, что те экономические меры, которые они примут в случае агрессии – отключение от SWIFT, нефтяная и газовая блокада, арест активов, «русского триллиона», находящегося в юрисдикции США, – вот это будет действительно то, о чем кремлевские вожди пожалеют так, как они раньше не жалели», - заявил Пионтковский.

Политолог настаивает на том, что состоявшийся на днях визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину продемонстрировал миру и, в первую очередь, РФ желание Вашингтона помогать Киеву в борьбе с «российской агрессией».

Ранее украинские СМИ со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства страны Андрея Кулебу сообщили, что Владимиром Зеленским во время встречи был передан американскому госсекретарю новый элемент стратегии урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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