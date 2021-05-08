Военная разведка Финляндии своей основной угрозой извне видит Россию

Служба военной разведки Финляндии впервые публично отчиталась о своей деятельности. Не обошлось и без упоминаний России: своей основной угрозой извне Финляндия видит именно ее. Об этом сообщает yle.fi.

Так, в документе сообщается, что коронавирусная пандемия не помешала России активно продолжать «военную активность, в том числе учения и полеты стратегических бомбардировщиков». Другими словами, «Россия развивает свою военную мощь и боеготовность армии с помощью регулярных и разнообразных учений».

«...Возросшее политическое противостояние выражается в готовности отдельных государств и военных блоков применить военную силу на территории других государств», - не преминули отметить в военной разведке Финляндии.

Также в отчете обратили внимание и на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Подчеркнув, что государство в ней не нуждается, финны тут же отметили, что все же предусмотрительность не будет лишней. Однако, говорить о приобретении препарата у России можно будет после получения на него лицензии у Европы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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