ВКС России и ВВС Сирии в районе Тартуса дважды перехватили американский военный самолет

ВКС РФ и ВВС Сирии довелось дважды перехватывать американский самолет-разведчик, который пытался приблизиться к Тартусу. Об этом рассказал интернет-ресурс Авиапро.

Несколько часов назад разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon появился близ побережья Сирии и создал весьма опасную ситуацию неподалеку от российской военно-морской базы в Тартусе. По этой причине в экстренном порядке в воздух были подняты российские и сирийские истребители. Они буквально устроили погоню за американским воздушным шпионом и сумели отогнать его на несколько десятков километров.

Тем не менее, на этом все не закончилось. На представленном изображении четко прослеживается, что американский самолет-разведчик совершил неожиданный разворот и ушел на юго-запад. Через непродолжительное время он вновь сделал попытку подлететь к российской базе ВМФ.

На этот раз российская и сирийская истребительная авиация действовала гораздо жестче. Преследование борта было продолжительным и длилось до тех пор, пока он окончательно не прервал миссию.

Причины появления американского самолета-разведчика близ российской базы доподлинно остаются неизвестными. Однако столь жесткий ответ РФ и САР, возможно, вынудит США задуматься о целесообразности таких миссий.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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