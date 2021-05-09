В США допустили нападения на корабли ВМФ России в Черном море

США готовы оказывать на РФ военное давление, не исключая при этом вероятности прямого противостояния и нападения на российские корабли в Черном море. Об этом пишет АвиаПро. Вывод авторами ресурса, которому многие не доверяют ввиду публикации им не соответствующих действительности сведений, был сделан на основе заявления адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса.

Он признал, что после увеличения численности российских кораблей в Черном море ситуация в регионе стала более напряженной. Здесь, кроме РФ, расположены три страны-участницы НАТО, а также две страны-союзницы Альянса. Поэтому якобы следует быть готовыми к открытым столкновениям с РФ.

«Уровень напряженности вернулся. В середине апреля в Вашингтоне объявили, что отправляют в Черное море два эсминца с управляемыми ракетами, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «крайне провокационным». Позднее США неожиданно отменили размещение кораблей, а Кремль закрыл прибрежные районы возле Крыма для иностранных военных кораблей. Среди группы НАТО (имеется ввиду в черноморском регионе - примечание редакции) три полноправных члена Альянса (Турция, Румыния и Болгария), а также два его близких партнера – Украина и Грузия. Как и Южно-Китайское море, это потенциальная морская горячая точка», – говорится в заявлении Ставридиса, которое авторами вышеуказанного ресурса интерпретировано как возможность нападения на российские корабли в Черном море.

Необходимо отметить, что два американских эсминца находятся не в акватории Черного моря, но в непосредственной близости от входа в нее. Спустя две-три недели в регион прибудут два боевых корабля британских ВМС и один нидерландский военный корабль. Это, безусловно, будет способствовать, росту напряженности в Черном море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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