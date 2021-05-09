The Wall Street Journal: в Швеции и Литве нагнетают истерику о вторжении России

Власти Швеции в рамках программы по усиленной подготовке населения в сфере гражданской обороны, начали готовить своих соотечественников к войне с Россией. В целях защиты шведам предлагается заранее подготовить подвалы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, населению для спасения от «вторжения России» рекомендуется четко себе уяснить, где находится ближайшее к дому бомбоубежище. Более того, по словам авторов издания, для граждан страны разработан так называемый «оборонный пакет», где не забыли и о виртуальной реальности. Например, чтобы не стать жертвой «кибератаки» в Сети, шведам рекомендуют выбрать сложные и надежные пароли.

«Идет системная подготовка к «кризису, который ещё десять лет назад казался невообразимым — российскому военному вторжению», – отмечают в The Wall Street Journal.

Кроме того, американские авторы открыто объявляют Россию и Китай чуть ли не главными врагами Запада, пытающимися его разобщить изнутри. При этом враги используют «посягательства, которые не достигают порога вооружённого конфликта — кибератаки и распространение дезинформации».

В Стокгольме, по словам военных обозревателей, встревожены численностью военных российских подразделений вблизи своих границ, а также «тайными операциями» Москвы.

Наряду со шведами, «защищаться» от русских готовятся и в странах Прибалтики.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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